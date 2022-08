Đền bù gần 1 tỷ đồng/m2 khi thu hồi đất, 'lệnh' báo cáo thanh tra dự án nhà ở chuyển đổi từ đất công

TPO - TPHCM đền bù gần 1 tỷ đồng/m2 khi thu hồi đất; TTCP yêu cầu báo cáo thanh tra các dự án nhà ở chuyển đổi từ đất công; Hà Nội sắp cho tách thửa trở lại, phân lô bán nền có tái diễn sốt 'nóng'?; Bộ trưởng Trần Hồng Hà: 'Bỏ khung giá đất không ảnh hưởng đến đa số người dân';... là những thông tin về bất động sản đáng chú ý tuần qua.

TPHCM đền bù gần 1 tỷ đồng/m2 khi thu hồi đất

UBND TPHCM vừa ban hành quyết định về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, lấy ý kiến của người dân có đất bị thu hồi trên địa bàn trong năm 2022.

Theo đó, sau khi điều chỉnh hệ số giá đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, TPHCM sẽ tăng giá đất thương lượng bồi thường ở một số con đường. Đáng chú ý, đất ở đường Nguyễn Huệ và Đồng Khởi sẽ có giá thương lượng bồi thường khoảng 648-810 triệu đồng/m2, thay vì giá Nhà nước 162 triệu đồng/m2 như trước đây. (Xem chi tiết)

Hà Nội sắp cho tách thửa trở lại, phân lô bán nền có tái diễn sốt 'nóng'?

Dự thảo "Điều kiện tách thửa, hợp thửa và diện tích, kích thước tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn TP Hà Nội”, quy định tại 4 quận lõi (Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng), những lô đất đủ điều kiện để tách thửa phải đáp ứng đủ điều kiện không nhỏ hơn 30m2. Trong khi đó, tại thị xã Sơn Tây và 8 quận còn lại (Hà Đông, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Thanh Xuân, Long Biên, Hoàng Mai, Cầu Giấy, Tây Hồ) không được nhỏ hơn 40m2…

Theo các chuyên gia, việc Hà Nội sắp cho phép tách lô, tách thửa trở lại sẽ tạo thêm nguồn cung. Tuy nhiên, việc phân lô bán nền khó xảy ra tình trạng sốt “nóng” như trước đây, bởi hiện nay thị trường bất động sản đang đối mặt với nhiều thách thức, cũng như các công cụ quản lý, chính sách mới của Nhà nước nên các nhà đầu tư trong tâm thế nghe ngóng, dè chừng. (Xem chi tiết)

Bác đề xuất không thu hồi dự án công viên chắn mặt biển Nha Trang

Lãnh đạo Sở Tài Chính Khánh Hòa cho biết, đã làm việc với Ngân hàng TMCP An Bình - Chi nhánh Khánh Hòa (ABbank Khánh Hòa) nhằm làm rõ hoạt động của ngân hàng chấp nhận thế chấp tài sản là Công viên Phù Đổng từ Công ty TNHH Invest Park Nha Trang trong dự án Công viên Phù Đổng. Nội dung xoay quanh kiến nghị của ngân hàng này đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa xem xét lại quyết định thu hồi hơn 21.720 m2 đất bờ biển tại dự án công viên Phù Đổng để giao lại cho địa phương, phục vụ cộng đồng.

Theo đó, Sở Tài chính Khánh Hoà đã bác kiến nghị cũng như không giải quyết các kiến nghị của ngân hàng vì nội dung kiến nghị “không có cơ sở”. (Xem chi tiết)

TTCP yêu cầu báo cáo thanh tra các dự án nhà ở chuyển đổi từ đất công

Thanh tra Chính phủ (TTCP) đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố tổng hợp, báo cáo kết quả thanh tra việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất sản xuất, kinh doanh sang kinh doanh đất, xây dựng nhà ở của các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp cổ phần hoá trong 10 năm qua (giai đoạn 2011-2021).

TTCP yêu cầu các đơn vị báo cáo nêu rõ các nội dung: Tình hình chuyển đổi mục đích sử dụng đất, kết quả chuyển đổi mục đích sử dụng đất như tổng số vị trí đất đai và diện tích đất của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp cổ phần hóa thuộc quản lý của bộ, ngành, tỉnh, thành phố đã thực hiện chuyển đổi sang kinh doanh đất, xây dựng nhà ở. (Xem chi tiết)

Bộ trưởng Trần Hồng Hà: 'Bỏ khung giá đất không ảnh hưởng đến đa số người dân'

Trước lo ngại việc bỏ khung giá đất, thay vào đó là thiết lập bảng giá đất hàng năm có thể làm tăng giá nhà đất, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho rằng, giá đất sẽ tăng hơn so với thời kỳ áp dụng khung giá đất nhưng không ảnh hưởng lớn đến giá đất liên quan đến các nhà đầu tư hiện nay. Bên cạnh đó chúng ta có chính sách khu vực nhà ở xã hội, sinh viên, người lao động thì nhà nước không thu tiền nên việc bỏ khung giá đất và áp dụng theo bảng giá đất hàng năm không ảnh hưởng đến bảng giá đất theo thị trường.

"Như với nhà ở xã hội, nhà nước đã lo vấn đề quy hoạch, hạ tầng, giao đất không thu tiền, cho thuê đất không thu tiền nên việc bỏ khung giá đất không ảnh hưởng đến đa số người dân", Bộ trưởng Trần Hồng Hà khẳng định. (Xem chi tiết)

Dự án 'trùm mềm' cả chục năm bất ngờ đổi tên

Dự án Saigon One Tower được xem là một trong những dự án có vị trí đắc địa bậc nhất TPHCM khi nằm trên khu đất vàng rộng hơn 6.600 m2 tại giao lộ Tôn Đức Thắng-Hàm Nghi (quận 1, TPHCM) nhưng có số phận khá hẩm hiu. Dự án này từng bị lãnh đạo UBND TPHCM “điểm mặt” là một trong số ít dự án làm xấu bộ mặt TPHCM trong nhiều năm qua.

Dự án này được Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam thu giữ để xử lý và thu hồi nợ của Công ty CP Sài Gòn One Tower. Đến nay, sau nhiều lần đấu giá thất bại, dự án đã về tay chủ mới. Hiện tại, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Viva Land giới thiệu là chủ đầu tư dự án IFC One Saigon (tên mới của dự án Saigon One Tower). (Xem chi tiết)

Chi phí xây nhà đắt đỏ khiến dân chuyển hướng làm nhà lắp ghép giá rẻ

Trước thực trạng giá xây dựng nhà ở tăng cao, nhiều doanh nghiệp xây dựng bắt đầu chuyển hướng sang xây dựng nhà tiền chế giá rẻ, đáp ứng nhu cầu nhà ở cho những người thu nhập thấp.

Theo chuyên gia xây dựng, loại nhà kiểu mới này được biết đến với nhiều tên gọi khác nhau như nhà thép tiền chế, nhà khung thép dân dụng, nhà lắp ghép,… Đây là kiểu nhà được xây dựng bằng cấu kiện thép kết hợp với các tấm tạo hình cùng nhiều vật liệu khác để tạo thành công trình hoàn chỉnh. (Xem chi tiết)