Dự án 'trùm mềm' cả chục năm bất ngờ đổi tên

TPO - Dự án Saigon One Tower “trùm mền” chục năm qua, nay được làm mới và đổi thành tên thành IFC One Saigon.

Saigon One Tower được xem là một trong những dự án có vị trí đắc địa bậc nhất TPHCM khi nằm trên khu đất vàng rộng hơn 6.600 m2 tại giao lộ Tôn Đức Thắng-Hàm Nghi (quận 1, TPHCM) nhưng có số phận khá hẩm hiu.

Cụ thể, Cao ốc Saigon One Tower do liên doanh Công ty CP Sài Gòn One Tower làm chủ đầu tư gồm các cổ đông, như: Công ty CP M&C, Tổng công ty Du lịch Sài Gòn-Saigontourist, Ngân hàng TMCP Đông Á, Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Đông Á, Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận PNJ.

Dự án được xây dựng trên khu đất hơn 6.672 m2, mật độ xây dựng 46% với quy mô 41 tầng (không tính 5 tầng hầm và 3 tầng kỹ thuật) với tổng vốn đầu tư 256 triệu USD (tương đương 5.000 tỷ đồng thời điểm đó).

Theo thiết kế, công trình cao 185 m, gồm 180 căn hộ và khu văn phòng. Đây được xem là dự án đình đám, sang trọng bậc nhất TPHCM tại thời điểm công bố. Thế nhưng, dự án khởi công xây dựng từ năm 2007 thì đến năm 2011 dừng triển khai cho đến nay khi đang trong giai đoạn hoàn thiện. Nguyên nhân được đưa ra là thiếu vốn. Dự án này từng bị lãnh đạo UBND TPHCM “điểm mặt” là một trong số ít dự án làm xấu bộ mặt TPHCM trong nhiều năm qua.

Dự án này được Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) thu giữ để xử lý và thu hồi nợ của Công ty CP Sài Gòn One Tower. Đầu tháng 3/2018, VAMC công bố bán đấu giá dự án này với giá khởi điểm 6.110 tỷ đồng nhưng không ai mua. Do đấu giá không thành công, VAMC đã bàn giao lại tài sản khoản nợ cho phía ngân hàng xử lý.

Đến nay, sau nhiều lần đấu giá thất bại, dự án đã về tay chủ mới. Hiện tại, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Viva Land giới thiệu là chủ đầu tư dự án IFC One Saigon (tên mới của dự án Saigon One Tower).

Đáng chú ý, ngoài dự án IFC One Sài Gòn, Viva Land hiện đóng vai trò là nhà phát triển dự án và nhà quản lý tại nhiều dự án “khủng”, gồm Landmark (quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng); dự án Đảo Tuần Châu (TP Hạ Long, Quảng Ninh); dự án Diamante (phường Thảo Điền, TP Thủ Đức, TPHCM), dự án D4 DVD (quận 4, TPHCM); dự án Capital Palace Hà Nội (quận Ba Đình, TP Hà Nội); dự án Sài Gòn Peninsula (Quận 7, TPHCM); dự án Waterfront Saigon (Tôn Đức Thắng, quận 1, TPHCM).