Đề nghị kỷ luật nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Phú Yên Trần Quang Nhất

TPO - Ông Trần Quang Nhất (nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2011 - 2016 ) bị đề nghị kỷ luật do liên quan đến việc thực hiện các dự án, gói thầu do Công ty CP Tiến bộ Quốc tế (AIC) và các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái AIC.

Ngày 29/11, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Phú Yên vừa phát đi thông báo kết luận kỳ họp thứ 20. Theo đó, UBKT Tỉnh ủy Phú Yên đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên kỷ luật Ban cán sự đảng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016; đề nghị kỷ luật ông Trần Quang Nhất (nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh) và ông Nguyễn Phất (nguyên Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh).

Theo UBKT Tỉnh ủy Phú Yên, Ban cán sự đảng UBND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2011-2016 thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, để UBND tỉnh, các cơ quan tham mưu và các chủ đầu tư triển khai, thực hiện dự án, gói thầu do gói thầu do Công ty AIC cùng các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái AIC vi phạm các quy định của pháp luật trong lĩnh vực đấu thầu, nguy cơ gây thất thoát ngân sách Nhà nước.

Liên quan đến các sai phạm và khuyết điểm nói trên, các ông Trần Quang Nhất (nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh), ông Nguyễn Phất (nguyên Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh) và ông Phạm Tâm Đê (Trưởng phòng Dạy nghề Sở LĐ-TB&XH tỉnh) có vi phạm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Vì thế, UBKT Tỉnh ủy Phú Yên quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phạm Tâm Đê, đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy thi hành kỷ luật Ban cán sự Đảng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016; đề nghị cấp có thẩm quyền thi hành kỷ luật ông Trần Quang Nhất và ông Nguyễn Phất.

Kỷ luật cảnh cáo hai nguyên Chánh Thanh tra huyện

Tại kỳ họp lần này, UBKT Tỉnh ủy Phú Yên quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối hai nguyên Chánh Thanh tra huyện Đồng Xuân là ông Lê Việt Hòa và Nguyễn Công Hiền.

Trong quá trình triển khai kế hoạch thanh tra của UBND huyện Đồng Xuân năm 2020, ông Hòa với vai trò là trưởng đoàn và ông Hiền với vai trò là phó đoàn thanh tra, đã thiếu trách nhiệm chức trách, nhiệm vụ được giao.

Hai nguyên Chánh Thanh tra này cũng đã tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân ký quyết định, phê duyệt kế hoạch thanh tra không đúng với kế hoạch thanh tra của năm; nội dung vượt phạm vi thanh tra và báo cáo kết quả thanh tra, tham mưu Chủ tịch UBND huyện ký kết luận thanh tra có nội dung không đúng thực tế, vi phạm Luật Thanh tra.

Ngoài những trường hợp trên, UBKT Tỉnh ủy Phú Yên cũng đề nghị xem xét, kỷ luật Ban Thường vụ Huyện ủy Tuy An nhiệm kỳ 2020-2025 và một số đảng viên liên quan. Nguyên nhân do Ban Thường vụ huyện ủy Tuy An vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và thiếu kiểm tra giám sát.