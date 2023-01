Đề nghị Bộ Quốc phòng, Bộ Công an vào cuộc chặn nhập lậu trâu bò qua biên giới

TPO - Bộ NN&PTNT đề nghị Bộ Quốc phòng và Bộ Công an phối hợp chỉ đạo tăng cường kiểm soát, ngăn chặn việc vận chuyển trái phép trâu, bò qua biên giới.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), thời gian qua, hiện tượng buôn bán, vận chuyển trái phép trâu, bò qua biên giới tại các tỉnh miền Trung vào Việt Nam diễn ra khá phổ biến, phức tạp, đặc biệt là qua biên giới với Lào. Điều này làm gia tăng nguy cơ xâm nhiễm, lây lan các loại dịch bệnh nguy hiểm như bệnh lở mồm long móng, viêm da nỗi cục... từ các nước vào Việt Nam, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành chăn nuôi trong nước, sức khỏe người dân.

Để ngăn chặn tình trạng trâu bò nhập lậu, Bộ NN&PTNT đã ban hành 4 công văn gửi các địa phương về việc tăng cường kiểm soát vận chuyển trâu, bò qua biên giới. Tuy nhiên, trước việc cơ quan chức năng liên tục phát hiện, bắt giữ trâu, bò nhập lậu qua biên giới trong thời gian gần đây. Đặc biệt, trâu bò không có kiểm dịch của cơ quan thú y và nghi sử dụng chất cấm trong chăn nuôi tại địa phương biên giới miền Trung.

Bộ NN&PTNT đề nghị Bộ Quốc phòng chỉ đạo lực lượng bộ đội biên phòng phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng của các Bộ, ngành liên quan và chính quyền địa phương đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các trường hợp buôn bán, vận chuyển trâu, bò không rõ nguồn gốc, chưa có kiểm dịch của cơ quan thú y trên tuyến biên giới, cửa khẩu, đường mòn, lối mở.

Bộ Quốc phòng chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trong toàn quân tổ chức thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cư dân khu vực biên giới trong công tác phòng chống dịch, phòng ngừa gian lận thương mại và vận chuyển trái phép trâu, bò qua biên giới; phối hợp, hỗ trợ xử lý số lượng trâu, bò vận chuyển trái phép, buộc phải tiêu hủy để ngăn chặn dịch bệnh lây lan, bảo đảm an toàn thực phẩm.

Bộ NN&PTNT cũng đề nghị Bộ Công an chỉ đạo lực lượng công an lập chuyên án đấu tranh với các đối tượng vận chuyển, buôn bán trâu, bò nhập lậu qua biên giới; phối hợp, hỗ trợ xử lý số lượng trâu, bò vận chuyển trái phép, buộc phải tiêu hủy để ngăn chặn dịch bệnh lây lan, bảo đảm an toàn thực phẩm.

Mới đây, chia sẻ tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ NN&PTNT về tình trạng trâu bò nhập lậu có xu hướng gia tăng phức tạp, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến cho biết, Bộ đã chỉ đạo toàn bộ hệ thống thú y địa phương. Đặc biệt là ở 3 tỉnh miền Trung phải giám sát chặt kiểm tra, đồng thời có văn bản gửi tới Lào, Campuchia, Thái Lan đề nghị báo cáo tình hình dịch bệnh, phối hợp, kiểm soát chất cấm dùng trong chăn nuôi.

Nếu 3 quốc gia trên không đáp ứng được yêu cầu về phòng chống dịch, Bộ NN&PTNT sẽ xem xét dừng nhập khẩu trâu bò (từ 3 quốc gia này) theo đúng yêu cầu của Luật Thú y.