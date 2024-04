Để lại điện thoại và nhẫn vàng, người đàn ông nghi nhảy xuống sông tự tử

TPO - Người đi đường phát hiện trên cầu Bến Thủy 1 có một chiếc điện thoại, áo, đôi dép và chiếc nhẫn vàng, nghi có người tự tử nên đã trình báo cơ quan chức năng.

Tối 24/4, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vẫn đang tìm kiếm người đàn ông nhảy cầu Bến Thủy 1 (bắc qua sông Lam, nối hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh).

Theo đó, vào khoảng 15h30 cùng ngày, người đi đường phát hiện một số vật dụng trên mặt cầu Bến Thủy 1, nghi có người tự tử nên đã báo lực lượng chức năng.

Tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ trên sông đã nhanh chóng huy động phương tiện, lực lượng tổ chức tìm kiếm.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là anh P.V.Đ (37 tuổi, trú huyện Thanh Chương, Nghệ An).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một chiếc điện thoại, áo, đôi dép và một nhẫn vàng giống nhẫn cưới do anh Đ. để lại.

Đêm tối, nước chảy mạnh khiến công tác tìm kiếm gặp khó khăn. Hiện, lực lượng cứu nạn, cứu hộ vẫn đang tích cực triển khai tìm kiếm tung tích nạn nhân.