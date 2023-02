Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022: Trần Vĩnh Chiến

TPO - LĨNH VỰC: AN NINH TRẬT TỰ

Họ tên: Trần Vĩnh Chiến Năm sinh: 7/7/1994 Dân tộc: Kinh Đơn vị: Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an TPHCM (Phòng PC04). Đơn vị giới thiệu: Thành Đoàn TPHCM

Thành tích/Khen thưởng:

- Trực tiếp thụ lý điều tra 30 vụ án, vụ việc, với 93 bị can; vật chứng thu giữ hơn 186 kg ma túy các loại cùng nhiều vật chứng liên quan. Trong đó, có nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng với nhiều đối tượng liên quan, thu giữ được số lượng lớn ma túy mà các đối tượng chưa đưa ra thị trường tiêu thụ, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TPHCM.

- Giấy khen của Giám đốc Công an TPHCM vì thành tích xuất sắc nhân kỷ niệm 25 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (12/3/1997-12/3/2022).

- Giấy khen của Giám đốc Công an TPHCM vì thành tích xuất sắc nhân dịp tổng kết cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an Nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” năm 2022.

- Giấy khen của Ban Chấp hành Đoàn Công an TPHCM; là gương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” Công an TPHCM nhân kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022) và 111 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước.

- Đang được đề nghị danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” năm 2022.