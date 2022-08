Đau lòng những vụ gây án với người thân

TP - Thời gian gần đây, nhiều vụ án mạng đau lòng xảy ra mà kẻ thủ ác với nạn nhân lại đều trong một gia đình. Chỉ vì phút nông nổi, nóng giận hay tâm lý bất thường,… không ít kẻ phạm tội nhẫn tâm “xuống tay” với người thân một cách tàn bạo. Hiện những vụ án dạng này đang chiếm tỷ lệ không nhỏ trong tổng số vụ án giết người ở nhiều tỉnh miền Tây.

Đứng trước vành móng ngựa với tội danh “ Giết người”, ánh mắt vô định, bị cáo Võ Thanh Vân ( SN 1973, ở TP Ngã Bảy, Hậu Giang) nhận hết mọi hành vi phạm tội khi đã nhẫn tâm sát hại người vợ gần 30 năm chung sống.

Hiền lành, chăm chỉ làm ăn, được làng xóm quý mến, nhưng cuộc sống khó khăn, vợ chồng bị cáo Vân quyết định rời quê Hậu Giang lên Đồng Nai làm ăn. Tháng 10/2021, vì dịch COVID-19, ông Vân trở về quê. Do ghen tuông mù quáng, ngày 20/10/2021, đợi lúc con trai đi cắm câu thì khóa tất cả cửa nhà lại rồi gọi vợ xuống bếp “nói chuyện”.

Tại đây, vốn nghi ngờ vợ ngoại tình từ trước, trong lúc nóng giận, ông Vân dùng khúc gỗ đánh vợ liên tiếp nhiều cái rồi siết cổ nạn nhân đến chết. Với tội danh trên, ngày 20/4, TAND tỉnh Hậu Giang tuyên phạt bị cáo Vân 20 năm tù. Khi được nói lời sau cùng, bị cáo Vân hối hận cho biết từng rất thương yêu vợ con, nhưng vì ghen tuông mù quáng mà tước đi mạng sống của người vợ đầu ấp tay gối hàng chục năm. Với bị cáo, bản án 20 năm tù cũng không nghiệt ngã bằng bản án lương tâm cắn rứt trong những tháng ngày còn lại của đời mình trong trại giam.

Hay trường hợp chỉ vì tức giận việc mẹ la mắng do không lo làm ăn, Chau Đươnl (23 tuổi, ngụ huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) dùng khúc cây, cây kéo đánh và đâm chết mẹ. Ngày 20/7, tại phiên tòa sơ thẩm, TAND tỉnh An Giang tuyên phạt tử hình bị cáo này về tội “giết người”. Dù bị cáo ân hận nhận ra lỗi lầm của mình nhưng hành vi của nghịch tử này là không thể dung tha, người đời mãi lên án.

Một trường hợp khác từng gây rúng động dư luận địa phương là vụ con rể dùng dao và xà beng sát hại mẹ vợ, vợ và con riêng của vợ xảy ra ngày 4/4, tại thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Hoàng Lên khai nhận nguyên nhân bắt đầu từ việc vợ chồng cãi, đánh nhau do vợ đòi ly hôn. Sau đó mẹ vợ can ngăn, Lên đã dùng xà beng tấn công và sát hại những người này….

Hồi chuông cảnh tỉnh

Đại tá Phạm Thành Sỹ, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau cho biết, 6 tháng đầu năm 2022, so với cùng kỳ năm trước, mặc dù tội phạm về trật tự xã hội trên địa bàn địa phương này giảm trên 38% về số lượng vụ án, nhưng số vụ án “Giết người” lại tăng. Cụ thể, có tới 13 vụ án giết người với 14 bị can (làm chết 14 người, bị thương 1 người; chiếm 27% án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng), tăng 4 vụ so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo Đại tá Sỹ, nguyên nhân xảy ra tội phạm giết người vừa qua chủ yếu là do mâu thuẫn bột phát tức thời, mâu thuẫn trong gia đình, tình trạng ngáo đá của hung thủ hoặc nguyên nhân từ tệ nạn rượu, bia,…

Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau cho biết thêm, để hạn chế tội phạm giết người xảy ra trong thời gian tới, giải pháp đặt ra là từng gia đình, từng công dân phải có ý thức chấp hành pháp luật.

Là người có nhiều năm tham gia kiểm sát các vụ án hình sự, ông Nguyễn Thanh Liêm - Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Hậu Giang cho rằng, mâu thuẫn xảy ra trong gia đình thường âm ỉ trong một thời gian dài. Nếu phát hiện được thì công tác hòa giải cũng không kịp thời. Khi mâu thuẫn xảy ra, họ không nghĩ đến tình thân. Một số người đã mất đi lý trí và sự tỉnh táo dẫn tới mất kiểm soát hành vi và sử dụng bạo lực.

Một số người khi thấy quyền lợi của mình bị ảnh hưởng thì nổi nóng và sẵn sàng giành giật bằng mọi giá.

Để hạn chế các vụ án mạng bắt nguồn từ mâu thuẫn gia đình, theo ông Trương Đình Nghệ - Chánh án TAND tỉnh Hậu Giang, điều quan trọng là mỗi gia đình phải gắn kết và xây dựng trên nền tảng xem trọng các giá trị đạo đức. Trong gia đình, mỗi người lớn phải thực sự là làm tấm gương về đạo đức, lối sống để con cái học tập và noi theo. Trong trường hợp xảy ra mâu thuẫn, mỗi người trong cuộc phải biết bình tĩnh lắng nghe và thấu hiểu...