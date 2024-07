Đâu là sự thật Hoàng Thùy tố bị người trong showbiz chèn ép

TPO - Dược sĩ Tiến nhắc tên Hoàng Thùy sau khi Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 tố bị một đàn chị chèn ép.

Tối 11/7, Hoàng Thùy đăng dòng trạng thái chia sẻ việc nhận được lời mời làm ban giám khảo cuộc thi sắc đẹp, sau đó bị hủy vào phút chót. Không chỉ đích danh người bị tố, bài đăng của Hoàng Thùy được nhiều khán giả quan tâm, bàn luận.

Theo chia sẻ của Hoàng Thùy, một hoa hậu chê cô không đủ năng lực ngồi ngang hàng chấm cuộc thi sắc đẹp, dù trước đó trợ lý của người này nói đã chốt danh sách ban giám khảo, trong đó có Hoàng Thùy.

"Trả lời giúp tôi không đủ năng lực, đó là gì? Cô này đã thu hồi tin nhắn trong nhóm nội bộ (không có tôi) sau khi tôi đăng bài viết cho rằng cô ấy 'thơn thớt nói cười'", Hoàng Thùy viết.

Dưới bài đăng, Hoàng Thùy tiếp tục mô tả người được nhắc tới, gồm nhiều chi tiết như "show chị làm thì mời tôi, chê tôi không có năng lực sao lại mời", "show người khác làm thì chị nói tôi không có năng lực".

Khán giả đoán rằng nhân vật được Hoàng Thùy nhắc đến là Hương Giang, sau khi xâu chuỗi loạt chi tiết ngoài đời như như Hoàng Thùy gọi Hương Giang bằng chị, á hậu từng tham gia nhiều chương trình do Hương Giang sản xuất trong vai trò huấn luyện viên. Cô còn dùng biểu tượng liên quan đến cụm "nữ hoàng đạo lý", "báo công an"...

Ngay sau bài tố của Hoàng Thùy, Dược sĩ Tiến, nhà sản xuất của Miss Universe Vietnam (MUVN) 2024, nhắc thẳng tên Hoàng Thùy.

Trong bài viết, dược sĩ khẳng định anh là người từ chối chọn Hoàng Thùy làm giám khảo Miss Universe Vietnam 2024. Nhà sản xuất nói việc chọn giám khảo phải được sự đồng ý từ hai bên: tổ chức MUVN (người gửi lời mời Hoàng Thùy) và đại diện nhà sản xuất (Dược sĩ Tiến và Hương Giang).

"Việc chủ tịch đề xuất một cái tên, tôi không đồng ý là quy trình hợp lý. Khi sự phản đối của tôi hợp lý, hội đồng thống nhất và ra quyết định không mời Hoàng Thùy làm giám khảo. Tôi không có động thái lạm quyền trong việc từ chối vị trí giám khảo của Hoàng Thùy", dược sĩ nói.

Dược sĩ nói việc từ chối để Hoàng Thùy ngồi ghế giám khảo MUVN do "Hoàng Thùy chưa đủ trình độ để chấm điểm họ".

"Lý do tôi từ chối Hoàng Thùy vì muốn thực hiện vai trò của nhà sản xuất, thông qua việc bảo vệ cuộc thi, lòng tin của thí sinh tham gia vì tin tưởng. Tôi cũng không thích làm việc với người lúc nào cũng úp mở trên mạng xã hội", dược sĩ tiếp tục.

Về việc nhân vật được Hoàng Thùy nhắc trong bài đăng, gọi là "rắn", Dược sĩ Tiến nhắc trực tiếp Hương Giang. "Hoàng Thùy không cần ẩn ý bất kỳ ai hay chương trình nào. Ở các chương trình do tôi sản xuất, Hương Giang đều đề xuất đưa Hoàng Thùy vào, từ Miss International Queen đến The Next Gentleman. Tôi suy nghĩ khác về Hoàng Thùy khi cô ấy viết và ví von về người khác", Dược sĩ Tiến viết.

Hiện, khán giả chia phe trong câu chuyện giữa Á hậu Hoàng Thùy và Dược sĩ Tiến, Hương Giang.

Có người nói họ hiểu tâm lý bức xúc của Hoàng Thùy, do trước đó cô được chính tổ chức MUVN đề xuất làm giám khảo, sau đó bị từ chối. Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, Top 20 Miss Universe 2019 không hài lòng khi bị nói "không có năng lực" dù vào top cao cuộc thi sắc đẹp lớn bằng thực lực, không qua chiến thắng bình chọn.

Số khác lại cho rằng Dược sĩ Tiến đúng về lý. Anh có quyền từ chối vị trí giám khảo của bất kỳ ai nếu thấy không hợp lý, do đây là thỏa thuận giữa hai bên. Mặt khác, Hoàng Thùy chưa ký hợp đồng làm giám khảo, vì vậy không thể gọi là tước quyền.

Khán giả khác lại cho rằng cách Hoàng Thùy úp mở trên mạng xã hội là chưa chuyên nghiệp. Trước đó, cô có nhiều bài viết dài tập, nói "sự thật showbiz" nhưng không nói rõ tên, gây ra nhiều ý kiến trái chiều.

"Hoàng Thùy có chuyện gì đều úp mở trên mạng xã hội. Năm nào cũng có chuyện dài tập mà không rõ ai", "Không bàn đến chuyện ai đúng sai nhưng không thích cách Hoàng Thùy tố nhiều người", số khác bình luận.