‘Đất nước nào nhiều doanh nghiệp, doanh nghiệp phát triển thì đất nước đó giàu có’

TPO - Trong lúc đi qua cầu Lâm Trường, người dân hốt hoảng phát hiện một nam thanh niên đã tử vong trong tư thế treo cổ ở lan can cầu.

TPO - Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Quân công cho Thiếu tướng Vũ Hồng Văn - Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ và trao tặng Huân chương Chiến công cho 3 lãnh đạo cục, công an địa phương có thành tích xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng.