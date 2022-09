Đánh anh vợ vỡ hộp sọ, tử vong rồi đi đầu thú

TPO - Cãi vã với vợ về chuyện nghi ngoại tình, Y Ya Cốp bị anh vợ lấy cây quật vào đầu. Y Ya Cốp giật được cây gỗ quật tới tấp vào đầu anh vợ.

Ngày 26/9, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Y Ya Cốp Hlong (33 tuổi, trú xã Đắk Liêng, huyện Lắk) để điều tra về hành vi giết người.

Nạn nhân trong vụ án là anh Y D.J. (41 tuổi, cùng trú xã Đắk Liêng), anh vợ của Y Ya Cốp. Tại cơ quan điều tra, Y Ya Cốp khai nhận, do nghi ngờ vợ ngoại tình nên vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn.

Khoảng 20h ngày 23/9, vợ chồng Y Ya Cốp cùng 2 người anh vợ tổ chức ăn nhậu tại nhà. Sau đó, Y Ya Cốp và vợ tiếp tục xảy ra cãi vã về chuyện nghi vợ ngoại tình. Người vợ bỏ sang nhà bà con gần đó để ngủ. Y Ya Cốp đi theo ra ngoài sân để chửi thì bị anh Y D.J., cầm khúc gỗ dài 50cm đánh một cái vào phía sau đầu.

Bị đánh, Y Ya Cốp giật lấy cây gỗ làm anh Y D.J., ngã úp mặt xuống đất. Sau đó, Y Ya Cốp cầm cây gỗ đánh liên tiếp nhiều nhát vào đầu cho đến khi đầu nạn nhân chảy máu thì mới dừng lại. Y Ya Cốp bế anh vợ vào nhà rồi đi ngủ.

Đến sáng 24/9, vợ của Y Ya Cốp về nhà thì phát hiện anh trai tử vong nên hô hoán người thân và trình báo Công an xã Đắk Liêng. Sau đó, Y Ya Cốp đã đến cơ quan công an đầu thú và giao nộp hung khí gây án. Kết quả khám nghiệm tử thi xác định anh Y D.J. tử vong do vỡ hộp sọ.