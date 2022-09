Đi qua đường, người đàn ông bị ô tô húc văng lên nóc xe

TPO - Khi cùng 2 người khác qua đường, anh C. đi sau thì bị ô tô húc văng lên nóc xe, tử vong tại chỗ.

Ngày 26/9, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông tiếp tục điều tra, làm rõ vụ tai nạn vừa xảy ra trên địa bàn huyện Cư Jút, khiến 1 người tử vong tại chỗ.

Người gặp nạn là anh M.V.C. (SN 1978, trú huyện M’đrắk, Đắk Lắk). Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 18 giờ ngày 25/9, tại Km1796+900 đường Hồ Chí Minh (đoạn qua thị trấn Ea T’linh, huyện Cư Jút).

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe ô tô BKS: 48A-029.39 do tài xế Nguyễn Văn Thêm (trú TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) điều khiển theo hướng Đắk Nông - Đắk Lắk. Khi ô tô chạy đến địa điểm trên, bất ngờ xảy ra va chạm với anh C. đang đi bộ qua đường. Hậu quả, anh C. bị xe ô tô tông tử vong tại chỗ.

Theo camera của người dân ghi lại, vào thời điểm trên anh C. cùng 2 người đàn ông khác đang đi ngang qua đường. Hai người đàn ông đi trước qua đường an toàn. Anh C. đi sau bị ô tô lao tới tông văng lên nóc xe, tử vong tại chỗ.