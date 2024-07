Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương tập huấn công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

TPO - Sáng 24/7, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2024.

Hội nghị nhằm thực hiện chương trình công tác năm 2024 và Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Văn Thể - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Trung tướng, PGS. TS Trần Vi Dân - Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và lịch sử Công an nhân dân; ông Lê Đức Cảnh, Phó Chánh Văn phòng, Ban Chỉ đạo 35 Trung ương cùng toàn thể cán bộ, đảng viên thuộc Đảng ủy Khối.

Hội nghị đã được nghe và trao đổi về chuyên đề: “Giải pháp kịp thời xử lý các thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên không gian mạng thời gian vừa qua; nhiệm vụ trong thời gian tới” do Trung tướng, PGS. TS Trần Vi Dân trình bày.

Chuyên đề 2 có chủ đề “Hướng dẫn thực hiện một số quy định của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước” do Thượng tá Đặng Thị Hồng Nhung, Phó trưởng Phòng Quản lý nhà nước về bảo vệ bí mật Nhà nước, Cục An ninh Chính trị nội bộ (A03), Bộ Công an trình bày.