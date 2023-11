Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan T.Ư Nguyễn Văn Thể: Cần yếu tố 'hồng' của cán bộ, đảng viên

TPO - Theo Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan T.Ư Nguyễn Văn Thể, cán bộ nói chung cần "vừa hồng, vừa chuyên", nhưng trong giai đoạn hiện nay, khi trình độ cán bộ đã được nâng cao, yếu tố "hồng" tốt hơn.

Sáng 14/11, Đảng uỷ Khối các cơ quan T.Ư tổ chức Hội nghị quán triệt cuốn sách “Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hội nghị tổ trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 396 điểm cầu, với hơn 16.000 cán bộ, đảng viên tham dự.

Hội nghị đã nghe GS, TS Tạ Ngọc Tấn - nguyên Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận T.Ư, giới thiệu những nội dung căn bản, cách tiếp cận các vấn đề được nêu trong cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan T.Ư Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh, cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giống như một "mệnh lệnh" của Tổng Bí thư, của Ban Chấp hành T.Ư về việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

Ông Nguyễn Văn Thể nêu, các đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan T.Ư đều là những cơ quan chiến lược, cơ quan tham mưu và tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước trên phạm vi toàn quốc trên tất cả các lĩnh vực. Nếu các đảng bộ trực thuộc đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, sẽ góp phần rất lớn thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng như kỳ vọng của Tổng Bí thư.

Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan T.Ư Nguyễn Văn Thể khái quát, cuốn sách của Tổng Bí thư được xuất bản vào thời điểm vừa sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, bên cạnh những chỉ tiêu, nhiệm vụ đã hoàn thành tốt, còn không ít những nhiệm vụ, chỉ tiêu chưa đạt, nguy cơ không đạt. Vì thế, qua nội dung cuốn sách, Tổng Bí thư, Ban chấp hành T.Ư mong muốn các cán bộ, đảng viên tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua những khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình.

Ông Nguyễn Văn Thể cho rằng, các cơ quan, đơn vị cần thực hiện quán triệt nội dung cuốn sách đến cán bộ, đảng viên của đơn vị mình; đi vào các nhiệm vụ cụ thể của đơn vị mình để thực hiện. Trong tổ chức, cần thiết phải quán triệt nội dung các cuốn sách khác của Tổng Bí thư như: "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam"; "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh"; “Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới”...

Cùng với đó, Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan T.Ư Nguyễn Văn Thể nêu, cần thiết lồng ghép thêm nội dung về việc thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; Kết luận 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"... "Đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân", ông Thể nói.

Theo Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan T.Ư Nguyễn Văn Thể, trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cần tiếp tục quán triệt các nghị quyết Hội nghị T.Ư 4 khoá 11, 12; kết luận 21 của Hội nghị T.Ư 4 khoá 13... về ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hoá trong nội bộ... "Phải nhắc lại cho cán bộ, đảng viên về công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước đang triển khai. Đây là xu hướng tất yếu, là con đường duy nhất để chống giặc nội xâm, xây dựng lòng tin của nhân dân đối với Đảng", ông Nguyễn Văn Thể nói.

Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan T.Ư Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh quan điểm: Công tác xây dựng đảng là nhiệm vụ then chốt, công tác cán bộ là then chốt của then chốt. Theo ông Nguyễn Văn Thể, cán bộ nói chung cần "vừa hồng, vừa chuyên", nhưng giai đoạn hiện nay, khi trình độ cán bộ đã được nâng cao, yếu tố "hồng" là tốt hơn.

"Cần bố trí những người có phẩm chất đạo đức, có trách nhiệm với Đảng, với dân, có trách nhiệm với công việc trong bộ máy của chúng ta, nhất là bộ máy lãnh đạo. Người đứng đầu làm tốt công việc và nêu gương thì cả đơn vị đó đều sẽ nêu gương. Ở tất cả các đơn vị thì người đứng đầu rất quan trọng", Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan T.Ư nói, đồng thời nhấn mạnh "phải làm tốt công tác tham mưu để làm tốt công tác cán bộ".

Ông Thể cũng đề cập đến công tác vận động quần chúng, dân vận chính quyền. Theo ông Thể, hiện nay, một bộ phận cán bộ, đảng viên có tư tưởng chùn bước, sợ trách nhiệm, đùn đẩy công việc. "Nếu làm tốt công tác dân vận thì cán bộ, đảng viên sẽ hiểu trách nhiệm của mình", ông Nguyễn Văn Thể nói thêm.

Về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan T.Ư Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh, không để các phần tử cơ hội, những người kém tài, kém đức "chui sâu, leo cao" trong bộ máy, làm ảnh hưởng đến công việc của cơ quan, đơn vị, công tác của Đảng. Vì thế, việc lựa chọn, bổ nhiệm cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ rất quan trọng.

Một vấn đề nữa, theo Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan T.Ư, cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật Đảng. "Nếu công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường sẽ nhanh chóng phát hiện các biểu hiện tiêu cực, biểu hiện chưa đúng đắn để kịp thời ngăn chặn. Kiểm tra, giám sát là vừa xây, vừa chống, nhưng quan điểm của chúng ta xây là chính, chống là bất khả kháng. Muốn xây thì phải kịp thời phát hiện, ngăn chặn, không để thành sai phạm lớn, còn những trường hợp chống thì do cán bộ quá hư hỏng, dứt khoát phải xử lý nghiêm theo quy định để làm gương", Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan T.Ư Nguyễn Văn Thể nói thêm.