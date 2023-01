Đăng kiểm bớt căng thẳng

TP - Trong khi tại TPHCM, nhiều chủ phương tiện vẫn còn phải chờ đợi đến lượt đăng kiểm thì tại Đồng Nai, Bình Dương, tình hình đã bớt căng thẳng. Thậm chí tại nhiều trung tâm, hoạt động đăng kiểm đã trở lại hoàn toàn bình thường như trước kia.

Đăng kiểm ở TPHCM còn gặp khó

Tại TPHCM, từ ngày 16/1, để phục vụ nhu cầu của người dân, 3 trung tâm và 1 chi nhánh đăng kiểm thuộc Cục Đăng kiểm được hoạt động trở lại. Các trung tâm, chi nhánh đăng kiểm này gồm: 50-03V (phường Tam Bình, TP Thủ Đức), chi nhánh 50-03V (phường Linh Trung, TP Thủ Đức), 50-05V (phường An Phú Đông, quận 12), 50-07V (phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân).

Theo ghi nhận của PV Tiền Phong trong ngày 17/1, tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50-05V (quận 12, TPHCM), ô tô xếp hàng trong khuôn viên trung tâm để chờ làm thủ tục kiểm định xe. Anh Lê Tam Long (ngụ quận 12) cho biết, vì lo lắng phải chờ đợi, anh đã đến trung tâm đăng kiểm từ 4 giờ sáng lấy phiếu hẹn để có vị trí thuận lợi.

Tuy nhiên, đến hơn 15 giờ chiều cùng ngày, xe của anh Long mới hoàn tất thủ tục đăng kiểm. “Trung tâm này vừa hoạt động trở lại. Hiện tại, mỗi ngày trung tâm chỉ nhận lượng xe giới hạn. Muốn kiểm định phương tiện suôn sẻ thì phải đi sớm để lấy phiếu hẹn”- anh Long nói.

Sau khi hoạt động trở lại, trung tâm đăng kiểm 50-03V (TP Thủ Đức) tiếp nhận khoảng 150 lượt phương tiện/ngày. Anh Nguyễn Trọng Khắc (ngụ TP Thủ Đức, tài xế ô tô 4 chỗ) cho biết, những ngày trước, anh đã lái xe đi nhiều trạm đăng kiểm nhưng đều nhận được những cái lắc đầu vì những nơi này đã nhận đủ phương tiện.

“Hôm nay, nghe tin trung tâm đăng kiểm gần nhà đã hoạt động trở lại nên tôi đưa xe xếp hàng từ sớm để lấy phiếu hẹn và làm thủ tục”, anh Khắc thông tin.

Để đăng ký đăng kiểm xe qua website ở TPHCM, các phương tiện phải đảm bảo 2 điều kiện gồm: Phương tiện không bị phạt nguội quá 15 ngày trước khi đăng ký; Phương tiện sẽ hết hạn đăng kiểm trước ngày 24/1/2023.

Ông Bùi Văn Hữu, Phó Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50-03V cho biết, để tránh ùn tắc và bảo đảm chất lượng dịch vụ, khi đủ số lượng phương tiện đăng kiểm trong ngày, trung tâm sẽ thông báo ngừng nhận hồ sơ.

“Trung tâm đã thực hiện phát phiếu hẹn khách hàng kiểm định theo giờ. Qua đó, lượng phương tiện được điều tiết thuận lợi, không để xảy ra ùn ứ”, ông Hữu cho biết.

Theo ông Bùi Hòa An, Phó Giám đốc Sở GTVT TPHCM, hiện nay ùn tắc phía trước các trạm đăng kiểm đã cơ bản được giải quyết. Các cán bộ, chiến sĩ Phòng CSGT đường bộ đường sắt (PC08) Công an TPHCM và Công an các địa phương đã hỗ trợ cùng các trạm đăng kiểm thuộc Sở GTVT, Cục đăng kiểm và doanh nghiệp, giải quyết bớt tình trạng ùn ứ. Việc đăng ký lấy số thứ tự đã được thực hiện.

Ngoài ra, Sở GTVT đã thí điểm lập website để phục vụ đăng ký đăng kiểm xe trực tuyến tại các trung tâm đăng kiểm thuộc (50-01S, 50-02S và 50-03S) giúp chủ phương tiện giảm thời gian, chi phí đi lại, có thể tùy ý lựa chọn đơn vị đăng kiểm phù hợp với lộ trình di chuyển phương tiện (so với trước đây, phải đưa phương tiện đến lấy số trực tiếp, xếp hàng chờ đợi), đồng thời hạn chế việc ùn ứ phương tiện khi dừng, chờ lượt kiểm định tại trước khu vực các đơn vị đăng kiểm.

Đồng Nai, Bình Dương trở lại bình thường

Theo ghi nhận của phóng viên ngày 17/1, các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã trở lại trạng thái bình thường, không còn tình trạng quá tải phải đặt biển “stop”, thông báo “tạm ngưng nhận hồ sơ”...như những ngày trước

Ông Võ Đông Phong, Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 61.04D (Bình Dương) cho biết, sau khi nhiều trung tâm đăng kiểm ở TPHCM bị tạm ngưng hoạt động, lượng phương tiện dồn về Bình Dương, khiến hồ sơ tăng gần 3 lần so với trước đây.

Với 8 đăng kiểm viên, mỗi ngày trung tâm chỉ có thể đăng kiểm tối đa 160 phương tiện, trong khi nhu cầu đăng kiểm phải đến 500 hồ sơ mỗi ngày. Những ngày gần đây, trung tâm hoạt động trở lại bình thường như trước.

Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết, trên địa bàn có Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 61-06D đang tạm ngưng hoạt động liên quan đến công tác phòng cháy, chữa cháy. Ngoài ra, Trung tâm này đang bị Công an TP.HCM điều tra liên quan đến quá trình mở rộng điều tra vụ tiêu cực xảy ra tại các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở TPHCM và các tỉnh.

Theo ông Bùi Thanh Việt, Phó Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 61.01S (Bình Dương), hai ngày qua, lượng phương tiện đến đăng kiểm có tăng hơn so với những ngày bình thường nhưng không có tình trạng ùn ứ như cách đây vài ngày.

Ông Nguyễn Chí Hiếu, Phó Giám đốc Sở GTVT Bình Dương cho biết, toàn tỉnh có 12 trung tâm đăng kiểm với 25 dây chuyền kiểm định. Những ngày trước, nhiều trung tâm đăng kiểm xảy ra tình trạng ùn ứ.

Để giải quyết tình trạng trên, các trung tâm đều tăng giờ làm; thực hiện đăng ký thời gian đăng kiểm trực tuyến theo giờ...để giảm thời gian chờ đợi của các chủ phương tiện. Hiện nay, cơ bản không còn tình trạng ùn ứ, xếp hàng chờ đăng kiểm.

Tại Đồng Nai, áp lực xe đến các trung tâm đăng kiểm cũng “giảm nhiệt” khi Cục Đăng kiểm cho mở lại một số trung tâm đăng kiểm tại TPHCM. Tuy nhiên, theo ông Dương Việt Hồng, Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Đồng Nai, với công suất tối đa mỗi ngày đăng kiểm được hơn 300 xe, Trung tâm đã phải phát phiếu hẹn đăng kiểm đến ngày 30/1. Từ ngày 20 đến ngày 29/1, Trung tâm nghỉ Tết theo quy định. Với tình hình như vậy, rất nhiều xe không kịp đăng kiểm để lưu hành trong dịp Tết.