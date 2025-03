Đắm chìm trong không gian văn hóa Nhật Bản tại Lynn Times Thanh Thủy

TPO - Tiếp tục các chương trình "Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam" do Bộ Công an tổ chức tại khu vực hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), chiều 9/3, người dân được chứng kiến các màn trình diễn võ thuật, khí công ấn tượng như kẹp đao vào cổ kéo ôtô, hay đi chân trần trên thảm thủy tinh...