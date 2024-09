Đắk Lắk có 115 công trình thủy lợi nguy cơ mất an toàn

TPO - Đắk Lắk đang có 115 công trình có nguy cơ mất an toàn. Tổng kinh phí dự trù đầu tư nâng cấp, sửa chữa những công trình này hơn 820 tỷ đồng.

Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Lắk, trên địa bàn toàn tỉnh có 604 đập, hồ. Trong đó, có 234 hồ chứa an toàn (mức A), 183 hồ chứa cơ bản an toàn (mức B), 115 công trình có nguy cơ mất an toàn (mức C).

Trong số 115 công trình đánh giá mức C, có 108 công trình tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và 7 công trình có nguy cơ mất an toàn, gồm hồ Xâm Lăng (huyện Krông Ana), hồ Phân Trại 1 (huyện M’Drắk), hồ Phù Mỹ (huyện Ea H’leo), hồ Ea Bir và hồ Ea Ksuy (huyện Krông Năng), hồ Trại Bò (huyện Ea Kar), hồ Ông Và (TP. Buôn Ma Thuột). Phần lớn các hạng mục công trình bị hư hỏng nặng thường do đập bị thấm, biến dạng mái đập, hư hỏng thân tràn, nứt, bể cống và dàn van…

Tổng kinh phí dự trù đầu tư nâng cấp, sửa chữa 115 đập, hồ chứa nước hư hỏng hơn 820 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí đã được bố trí sửa chữa, nâng cấp cho 12 công trình trong năm 2024 gần 56 tỷ đồng; kinh phí dự kiến cần để đầu tư nâng cấp cho 103 công trình nhưng chưa có nguồn vốn là hơn 760 tỷ đồng.