Đại tướng Tô Lâm tặng bằng khen cho 5 người dân hỗ trợ bắt nhóm đối tượng khủng bố ở Đắk Lắk

TPO - Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an vừa trao bằng khen cho 5 cá nhân tích cực cung cấp, giúp đỡ công an, chính quyền truy bắt nhóm đối tượng đang lẩn trốn sau khi gây ra vụ tấn công trụ sở xã tại Đắk Lắk vào rạng sáng 11/6.

Ngày 30/6, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk, Đoàn công tác của Bộ Công an do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an làm Trưởng đoàn vừa đến thăm cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh.

Đồng thời, Bộ trưởng đã trao bằng khen của Bộ Công an cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

5 người được trao bằng khen gồm: ông Trần Đình Lộc (trú thôn 24) và ông Nguyễn Phi Long (trú thôn 23, cùng thuộc xã Ea Ning), ông Y Che Bđáp (trú buôn Ktur), ông Nguyễn Quốc Hùng (trú thôn 11, cùng thuộc xã Ea Ktur), cùng ở huyện Cư Kuin; bà H’liên Niê (buôn trưởng buôn Ea Liăng, xã Cư Pơng, huyện Krông Búk).

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, đây là những cá nhân không chỉ tích cực tham gia truy bắt các đối tượng gây ra vụ mất an ninh trật tự tại địa bàn huyện Cư Kuin vào rạng sáng 11/6 mà còn cung cấp, giúp đỡ lực lượng công an, chính quyền địa phương truy bắt các đối tượng đang lẩn trốn.

Ghi nhận những đóng góp của quần chúng nhân dân, Bộ trưởng Tô Lâm cho rằng, trong cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh trật tự, quần chúng nhân dân đóng vai trò cực kỳ quan trọng.

Trong thời kỳ hội nhập, đổi mới, Đảng và Nhà nước ta tiếp tục khẳng định vai trò của nhân dân, đặc biệt coi trọng công tác vận động và phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, coi đó là công tác trọng tâm, có tính chiến lược trong đường lối chỉ đạo thực hiện công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Sáng 29/6, Đoàn công tác của Bộ Công an do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đã đến dâng hương, thăm hỏi, động viên gia đình các liệt sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ tại xã Ea Tiêu và xã Ea Ktur (huyện Cư Kuin). Tại nhà các liệt sĩ, Bộ trưởng Tô Lâm ân cần thăm hỏi, động viên các gia đình cố gắng vượt qua nỗi đau, mất mát to lớn này. Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, những cán bộ, chiến sĩ công an giữa thời bình vẫn chịu nhiều hy sinh, gia đình các anh cũng vậy, phải gánh nỗi mất mát quá lớn vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, Đảng, Nhà nước, Bộ Công an luôn quan tâm, thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với cán bộ Công an hy sinh, có nhiều hình thức động viên, chia sẻ để thân nhân các gia đình và toàn lực lượng Công an nhân dân sớm vượt qua nỗi đau này. Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Tỉnh ủy, UBND, Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ gia đình liệt sĩ vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống, có chính sách phù hợp, kịp thời đối với người có công. Bộ trưởng Tô Lâm đã trao tặng số tiền 500 triệu đồng để xây nhà tình nghĩa cho thân nhân liệt sĩ gia đình Thiếu tá Hoàng Trung và Thiếu tá Trần Quốc Thắng; trao sổ tiết kiệm trị giá 500 triệu đồng cho thân nhân các liệt sĩ Nguyễn Đăng Nhân và Hà Tuấn Anh; trao 50 triệu đồng cho các gia đình liệt sĩ, được trích từ Quỹ phòng chống tội phạm Trung ương. Tiếp đó, Bộ trưởng Tô Lâm cùng đoàn công tác cũng đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Công an 2 xã Ea Ktur và Ea Tiêu.