Đắk Lắk: Bình yên trở lại

TP - Sáng 15/6, theo ghi nhận của PV Tiền Phong, trên các tuyến đường từ trung tâm huyện Cư Kuin tới các thôn, buôn, người dân đi lại tấp nập. Các cửa hàng, khu chợ mở cửa trở lại để phục vụ nhu cầu mua sắm, sinh hoạt của người dân.

Cửa hàng tạp hóa của gia đình bà Phạm Thị Hồng Mai cách trụ sở xã Ea Ktur chỉ 1km. Sau hai ngày đóng kín cửa để bảo vệ gia đình, bà Mai đã mở cửa trở lại.

Bà Đoàn Thị Nga (53 tuổi, thôn 11) cho hay, khi nghe tin có nhóm đối tượng tấn công trụ sở UBND xã Ea Ktur là lúc bà đang làm rẫy cách trụ sở UBND xã Ea Ktur khoảng 500m. “Đến nay, qua loa truyền thanh của xã, nghe chính quyền địa phương thông tin an ninh trật tự trên địa bàn đã được kiểm soát, gia đình tôi cũng như người dân trong thôn 11 yên tâm hơn. Từ sáng sớm 14/6, tôi cùng nhiều người trở lại nương rẫy”, bà Nga nói.

Tại xã Ea Tiêu, bà H’Juen Knul (50 tuổi, buôn Kram) cho biết, những ngày qua, lực lượng chức năng tập trung toàn lực truy bắt các đối tượng, đồng thời tăng cường các điểm chốt chặn, bố trí canh gác 24/24 giờ nên người dân cũng phần nào yên tâm.

“Buôn làng ai cũng phẫn nộ trước sự ra tay tàn ác của nhóm đối tượng. Mọi người rất thương xót những cán bộ, chiến sĩ từng phục vụ, giúp đỡ người dân bị thương vong”, bà H’Juen Knul nói.

Theo đại diện lãnh đạo xã Ea Tiêu và xã Ea Ktur, sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã thông báo đến bà con các thôn, buôn bình tĩnh, thực hiện theo yêu cầu của lực lượng chức năng. Các lực lượng tại chỗ tăng cường cảnh giác, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho người dân. Đến nay, bà con đã yên tâm lao động sản xuất, việc buôn bán giao thương trên địa bàn 2 xã trở lại bình thường.

Liên quan đến vụ nổ súng này, ngay khi xảy ra vụ việc, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk đã gửi thư kêu gọi đồng bào, đồng chí và chiến sỹ trên địa bàn tỉnh đoàn kết một lòng, tin tưởng vào chủ trương, chính sách của Đảng, sự lãnh đạo của cấp ủy và điều hành của chính quyền các cấp; nêu cao cảnh giác, tuyệt đối “không nghe, không tin, không theo” các đối tượng phản động, các thế lực thù địch lợi dụng tình hình để xuyên tạc, lôi kéo chống đối chính quyền địa phương, gây mất an ninh chính trị trên địa bàn…

Thông tin từ Công an Đắk Lắk, tình hình an ninh trật tự toàn tỉnh đã trở lại trạng thái bình thường, sinh hoạt xã hội đã trở lại thường lệ.

Công tác dân vận vô cùng quan trọng

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Y Min Ênuôl, Bí thư Đảng ủy xã Ea Tiêu (huyện Cư Kuin, Đắk Lắk) cho biết, sau khi sự việc xảy ra, Thường trực Đảng ủy xã đã họp, thông báo đến bà con tại 21 thôn, buôn đề nghị bình tĩnh, thực hiện theo yêu cầu của lực lượng chức năng. Đồng thời, khuyên người dân hạn chế ra ngoài, nếu có việc cần thiết phải ra ngoài nên có 2-3 người đi cùng.

Về việc vận hành bộ máy UBND xã Ea Tiêu, ông Y Min thông tin, từ ngày 14/6, các công tác tiếp đón, giải quyết một số giấy tờ cấp bách cho người dân trên địa bàn đã được triển khai. Thống kê sơ bộ có khoảng 20 người dân đến giải quyết các thủ tục trong 2 ngày qua.

Thông tin từ Công an huyện Krông Búk (Đắk Lắk), sau khi phát văn bản kêu gọi các đối tượng liên quan tới vụ tấn công đầu thú, có 5 đối tượng trên địa bàn đã ra trình diện để được hưởng khoan hồng. Công an huyện Ea H’leo và một số huyện khác cũng đã phát đi văn bản kêu gọi các đối tượng liên quan đến vụ việc nhanh chóng đầu thú để hưởng khoan hồng. Hiện lực lượng chức năng đã bắt giữ tổng cộng 46 đối tượng liên quan tới vụ việc, tiếp tục truy bắt những đối tượng còn lại.

Ông Nguyễn Kim May, Chủ tịch UBND xã Ea Ktur cho biết, sau khi sự cố xảy ra, chính quyền địa phương đã tổ chức tuyên truyền, thông báo qua loa truyền thanh đến người dân trên địa bàn không hoang mang, dao động. Các lực lượng tại chỗ tiếp tục tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho người dân.

Theo ông May, nhờ có sự phối hợp nhịp nhàng với chính quyền địa phương, người dân trên địa bàn xã đã cung cấp những thông tin quý giá cho công an để truy bắt các đối tượng.

Ông Y Djan Êban, Mục sư xã Ea Ktur, đại biểu HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa X cho hay, đối với hoạt động tôn giáo Tin lành trên địa bàn buôn Kniết (xã Ea Ktur) luôn chấp hành đúng chủ trương, chỉ thị của Đảng và Nhà nước đề ra. “Sau khi xảy ra sự việc, tôi đã mời 20 mục sư ở các thôn, buôn trên địa bàn huyện đến nhà để nắm thông tin. Tôi đề nghị các mục sư tiếp tục tuyên truyền đến bà con phải tuyệt đối tin tưởng vào đường lối, chính sách, chủ trương của Đảng, Nhà nước. Đồng thời, động viên bà con bình tĩnh, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tuyệt đối không nghe, không tin và làm theo xúi giục của kẻ xấu”, ông Y Djan chia sẻ.

Ông Y Luyện Niê K’đăm- nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk (đang sinh sống tại xã Ea Tiêu) cho hay, bà con trong buôn có đến hỏi ông về vụ việc. Ông đã động viên bà con bình tĩnh, đặc biệt, đồng bào DTTS tuyệt đối không nghe, tin và làm theo xúi giục của các thế lực phản động; đồng thời tuyên truyền cho bà con tuyệt đối tin tưởng vào đường lối, chính sách chủ trương của Đảng, Nhà nước.

Cách đây hơn 20 năm, tại Đắk Lắk từng xảy vụ một bộ phận người DTTS bị bọn phản động lưu vong FULRO và các thế lực thù địch xúi giục, lôi kéo, tham gia tụ tập đông người, gây rối, biểu tình. Thời điểm đó, ông làm Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk. Để giải tán đám đông, ông Y Luyện đã cùng lãnh đạo các cấp họp bàn, phát huy sức mạnh của công tác dân vận trong hệ thống chính trị. Đích thân ông cũng trực tiếp giải thích cho bà con hiểu về âm mưu thủ đoạn của bọn xấu nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Sau khi hiểu rõ vấn đề, bà con tự nguyện trở về buôn làng. Chính quyền cũng hỗ trợ thức ăn, nước uống, cấp xăng, sửa chữa những xe hư hỏng để bà con trở về nhà.

Theo ông Y Luyện, dân vận là công tác đặc biệt quan trọng, nhất là vùng đồng bào DTTS. Trong một cuộc chia sẻ với PV Tiền Phong trước đó, ông Y Luyện tâm sự, từ thời làm cách mạng, ông đã đảm nhận công tác dân vận trong vùng DTTS và cảm động trước tinh thần góp của, góp sức của bà con cho công cuộc giải phóng dân tộc. Khi làm công tác Đảng, chính quyền, ông cũng rất quan tâm đến vấn đề đào tạo cán bộ nguồn là người DTTS. Do đó, theo ông Y Luyện, chính quyền cần có thêm nhiều chính sách hỗ trợ, đào tạo và sử dụng cán bộ nguồn là đồng bào DTTS và tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động bà con thực hiện tốt chính sách của Đảng, Nhà nước, bảo vệ an ninh trật tự của buôn làng.