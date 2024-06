Đại tướng Phan Văn Giang nói về việc quản lý máy bay không người lái

TPO - Theo Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, ngày nay các phương án tác chiến mới trong chiến tranh hiện đại, tiến công đường không và phòng chống tiến công đường không trở thành yếu tố quan trọng. Do đó, việc chủ động xây dựng lực lượng phòng không nhân dân ngay từ thời bình là cần thiết, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Sáng 27/6, thảo luận tại Quốc hội về dự án Luật Phòng không nhân dân, nhiều đại biểu bày tỏ mối quan tâm về khái niệm và cách thức quản lý đối với tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ.

Theo đại biểu Dương Khắc Mai (đoàn Đắk Nông), ngày nay với nền khoa học công nghệ phát triển như vũ bão, đã xuất hiện những phương tiện chiến tranh mới nguy hiểm, đặc biệt về đường không. Để bảo vệ đất nước từ sớm, từ xa trong cục diện mới nếu có chiến tranh xảy ra, cần thiết xây dựng Luật Phòng không nhân dân.

Đề cập đến khái niệm tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ, đại biểu Nguyễn Hải Anh (đoàn Đồng Tháp) đề nghị phân định rõ về khái niệm và cách hiểu, cũng như khi triển khai thực hiện. Đồng thời, đảm bảo bao quát đầy đủ và phù hợp với tính đa dạng của các loại phương tiện này cũng như dự liệu được sự phát triển trong tương lai, nhất là trong ứng dụng đối với các hoạt động kinh tế - xã hội.

Giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết, hiện nay Bộ Công an cấp phép cho phương tiện bay siêu nhẹ, phương tiện bay của Bộ Công an. Bộ Quốc phòng cấp phép phương tiện bay của Bộ Quốc phòng. Còn lại các phương tiện bay khác do Bộ Công an cho đăng ký nhưng quản lý là do Bộ Quốc phòng.

Cũng theo Bộ trưởng Phan Văn Giang, từ trước đến nay, Bộ Quốc phòng giao cho Cục Tác chiến cấp phép. Tuy nhiên, những năm trước phương tiện bay siêu nhẹ, không người lái ít, bây giờ nhiều nên sẽ tính toán quy định cho cấp dưới cấp phép, như cấp tỉnh, cấp quân khu hoặc Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội.

“Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an, nếu thấy cần thiết đình chỉ chuyến bay đó thì Bộ trưởng có quyền, cấp trên có quyền bác quyết định cấp dưới”, Đại tướng Phan Văn Giang nói.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho hay, đã có chỉ thị, trường hợp nào chế áp để hạ cánh, trường hợp nào không chấp hành thì có quyền bắn.

“Việc này phải quản lý cụ thể. Bộ Quốc phòng được giao nhiệm vụ bảo vệ quản lý vùng trời, vì thế Bộ phải được quản lý tất cả. Chúng tôi xin thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao bảo vệ vùng trời”, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh.

Thông tin thêm, Bộ trưởng cho hay, ngày nay các phương án tác chiến mới trong chiến tranh hiện đại, tiến công đường không và phòng chống tiến công đường không trở thành yếu tố quan trọng.... Do đó, việc chủ động xây dựng lực lượng phòng không nhân dân ngay từ thời bình là cần thiết, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.