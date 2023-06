Đại học Monash vươn lên vị trí 42 trong Bảng xếp hạng Đại học Thế giới QS

Đại học Monash vừa được xướng tên trong danh sách 50 đại học tốt nhất thế giới của bảng xếp hạng danh tiếng QS World University Rankings năm 2024. Theo đó, Đại học hàng đầu nước Úc xếp hạng 42 toàn cầu.

Tăng vọt 15 bậc so với thành tích trước đó, đây là lần đầu tiên Monash lọt top 50 của Bảng xếp hạng Đại học Thế giới QS - QS World University Rankings năm 2024, khẳng định vị thế đại học quốc tế hàng đầu. Lâu nay, Monash vốn nổi tiếng với mạng lưới rộng khắp toàn cầu cùng đội ngũ sinh viên và giảng dạy đa dạng, cũng như sự xuất sắc trong giáo dục và nghiên cứu.

Bảng xếp hạng lần thứ 20 của QS World Rankings tập trung vào những yếu tố quan trọng như tính bền vững, cơ hội có việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp và các dự án hợp tác nghiên cứu để đánh giá các trường đại học. Tất cả những điều này đều tương xứng với Kế hoạch Chiến lược của Monash, mang tên Impact 2023.

Chủ tịch kiêm Phó hiệu trưởng Đại học Monash, Giáo sư Margaret Gardner AC cho biết kết quả lần này thể hiện cam kết không ngừng của Monash đối với việc duy trì chất lượng xuất sắc trong nghiên cứu và giáo dục, cũng như tầm nhìn chiến lược của trường.

Bà chia sẻ thêm: “Kế hoạch Chiến lược Impact 2030 của Đại học Monash giải quyết những thách thức toàn cầu lớn nhất trong thời đại của chúng ta - biến đổi khí hậu, an ninh chính trị - lãnh thổ cũng như cộng đồng thịnh vượng. Thành tích của Monash trong Bảng xếp hạng Đại học Thế giới QS World University Rankings đã phản ánh sự cống hiến của chúng tôi đối với những thách thức này và trọng tâm chiến lược của chúng tôi là mang đến sự xuất sắc trong nghiên cứu và giáo dục. Đây là một thành tựu đáng chú ý và là sự ghi nhận đối với toàn bộ cộng đồng Monash”.

Thứ hạng của Monash trên Bảng xếp hạng Đại học Thế giới QS World University Rankings đã tăng lên đều đặn kể từ năm 2015 với tổng 28 bậc tăng. Đây cũng là năm thứ tư liên tiếp Monash đạt điểm tuyệt đối ở cả hai hạng mục sinh viên quốc tế và khoa đào tạo quốc tế.

Giáo sư Margaret Gardner AC nói thêm: “Thành tích nổi trội này cho thấy chúng tôi đã thành công trong việc thu hút sinh viên cùng các nhà nghiên cứu quốc tế đến học tập và làm việc tại các cơ sở toàn cầu của Monash, tạo nên một môi trường hòa nhập, coi trọng và tôn vinh sự đa dạng. Monash cũng tăng 32 bậc ở hạng mục “Số lượng trích dẫn từ mỗi khoa”, thể hiện sự cống hiến không ngừng của chúng tôi cho sự xuất sắc trong nghiên cứu.

Vị trí lần này làm nổi bật khả năng của Monash trong việc tạo ra những khác biệt tích cực đối với một số vấn đề cấp bách nhất của thế giới. Thông qua công cuộc nghiên cứu và giáo dục không ngừng nghỉ, cùng với sự hợp tác với chính phủ, ban ngành, cựu sinh viên, nhà tài trợ và cộng đồng, chúng tôi đang thúc đẩy thế hệ các nhà lãnh đạo tư tưởng tiếp theo tìm ra giải pháp và mang tới nền giáo dục kiểu mẫu”.

Kết quả này nối tiếp loạt thành tích xuất sắc của Monash trước đó, bao gồm hạng 37 trên Bảng xếp hạng Đại học tốt nhất toàn cầu US News and World Report Best Global Universities Rankings, hạng 44 trên Bảng xếp hạng Đại học thế giới Times Higher Education World University Rankings, đồng thời củng cố vị trí của Monash trong top 50 Bảng xếp hạng Đại học Thế giới theo Môn học của QS năm 2023.