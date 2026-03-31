Đại học Bách khoa Hà Nội: 3 diện xét tuyển tài năng áp dụng từ năm 2026

SVO - Theo VTC News, từ năm 2026, Đại học Bách khoa Hà Nội áp dụng 3 diện xét tuyển tài năng gồm tuyển thẳng theo thành tích, xét chứng chỉ quốc tế và đánh giá hồ sơ kết hợp phỏng vấn, với yêu cầu học lực tối thiểu 8.0.

Đại học Bách khoa Hà Nội vừa ban hành quy định xét tuyển tài năng áp dụng từ năm 2026 với ba diện chính: tuyển thẳng theo thành tích học, xét chứng chỉ quốc tế và hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn.

Cụ thể, diện 1.1 là xét tuyển thẳng đối với thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, kỳ thi chọn đội tuyển Olympic quốc tế hoặc các cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thời gian đạt giải được tính trong vòng ba năm trước thời điểm xét tuyển.

Thí sinh thuộc diện này được đăng ký tối đa ba nguyện vọng vào các chương trình đào tạo phù hợp với môn đạt giải hoặc lĩnh vực đề tài dự thi.

Diện 1.2 là xét tuyển bằng chứng chỉ quốc tế dành cho thí sinh tốt nghiệp THPT có điểm trung bình các năm lớp 10, 11, 12 đạt từ 8,0 trở lên và sở hữu ít nhất một trong các chứng chỉ quốc tế còn hiệu lực như SAT, ACT, A-Level, AP hoặc IB.

Đối với A-Level và AP, hồ sơ xét tuyển phải có điểm môn Toán và hai môn có điểm cao nhất trong các môn khoa học hoặc tiếng Anh. Với ACT, thí sinh bắt buộc có điểm phần thi Khoa học.

Điểm xét tuyển được quy đổi về thang 100 dựa trên kết quả chứng chỉ quốc tế. Thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ như IELTS hoặc các chứng chỉ tương đương còn hiệu lực sẽ được cộng điểm thưởng, tối đa 5 điểm theo thang 100.

Quy định về cách tính điểm Xét tuyển tài năng theo thang 100 điểm theo diện 1.2.

Diện 1.3 hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn áp dụng cho thí sinh tốt nghiệp THPT cùng năm xét tuyển, có điểm trung bình các môn văn hóa từ lớp 10 đến lớp 12 đạt tối thiểu 8,0 và đáp ứng một trong các điều kiện như đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh trở lên, đạt giải tại các cuộc thi khoa học kỹ thuật, tham gia cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia từ vòng thi tháng hoặc là học sinh hệ chuyên trong ba năm THPT.

Điểm hồ sơ năng lực được tính theo thang 100, gồm ba thành phần: điểm tư duy (tối đa 40 điểm), điểm thành tích (tối đa 50 điểm) và điểm thưởng (tối đa 10 điểm). Trong đó, điểm tư duy được quy đổi từ kết quả bài thi đánh giá tư duy của trường.

Thí sinh đạt tối thiểu 55 điểm hồ sơ năng lực sẽ được tham gia vòng phỏng vấn. Nội dung phỏng vấn nhằm đánh giá hiểu biết xã hội, định hướng học tập, khả năng trình bày và lập luận của thí sinh. Điểm phỏng vấn tối đa 20 điểm và được đánh giá theo mức đạt hoặc không đạt.

Thí sinh đủ điều kiện tham gia phương thức xét tuyển tài năng đăng ký trực tuyến trên hệ thống tuyển sinh của Đại học Bách khoa Hà Nội trong thời gian trường thông báo hằng năm.

Khi nộp hồ sơ, thí sinh phải tải lên thư động lực hoặc thư giới thiệu theo yêu cầu của từng diện xét tuyển. Nhà trường cho biết các hồ sơ có dấu hiệu không trung thực, sao chép hoặc thiếu minh chứng sẽ bị loại khỏi quá trình xét tuyển.

Theo quy định, sau khi hết thời hạn đăng ký, hệ thống sẽ tự động khóa chức năng chỉnh sửa và thông tin đã khai báo sẽ được sử dụng để Hội đồng xét tuyển tài năng đánh giá hồ sơ.