Đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc XII tham quan Di tích lịch sử Nhà tù Hỏa Lò

TPO - Chiều 13/12, Công an tỉnh Long An cho biết, lực lượng chức năng đã phát hiện một bộ xương cháy đen ở hiện trường đám cháy thuộc khu vực Công ty TNHH công nghệ Silicon Vĩnh Phú trong khu công nghiệp Hải Sơn (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An).