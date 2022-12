Người nổi tiếng gửi lời tâm huyết tới đại hội

TP - Các ca sĩ, Hoa hậu, Á hậu dành nhiều tình cảm, sự quan tâm đến Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII; đồng thời bày tỏ mong muốn tổ chức Đoàn Thanh niên ngày càng lớn mạnh, hoạt động hiệu quả dẫn dắt bạn trẻ ứng xử văn minh trên mạng xã hội; sống nhân ái, sẻ chia, có ích cho Tổ quốc, cộng đồng.

Ca sĩ Tuấn Hưng, Phó chủ tịch Hội nghệ sĩ trẻ TP Hà Nội: Định hướng cho bạn trẻ sống và làm việc có ích

Khi được tham gia là một trong những thành viên của Hội Nghệ sỹ trẻ Hà Nội, tôi cảm thấy mình cần phải có nhiều hơn trọng trách chia sẻ kinh nghiệm, cũng như lan tỏa niềm đam mê của mình trong hơn 20 năm ca hát. Mọi thứ còn rất mới mẻ, tuy nhiên, Hội Nghệ sĩ trẻ Hà Nội đã vạch ra nhiều định hướng cho tương lai. Quan trọng nhất là chúng tôi kết nạp nhiều thành viên mới ở nhiều lĩnh vực âm nhạc - nghệ thuật khác nhau để Hội ngày càng lớn mạnh hơn. Hội hoạt động với tiêu chí cùng tổ chức Đoàn Thanh niên triển khai được những hoạt động ý nghĩa cho xã hội. Chúng tôi sẽ đến vùng sâu, vùng xa, xây, sửa thêm trường học cho các em học sinh có được mái trường khang trang học tập, mở mang kiến thức; giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Tất nhiên, những gì Tuấn Hưng đang đóng góp cho xã hội mới chỉ là tinh thần. Tất cả cần có thời gian để thực hiện những kế hoạch, công việc mà chúng tôi đang định hướng, ấp ủ.

Trước khi trở thành Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ trẻ, tôi cũng được Đoàn Thanh niên, Hội LHTN TP Hà Nội mời tham gia nhiều hoạt động cùng đoàn viên, thanh niên. Mỗi lần tham gia các hoạt động cùng Đoàn Thanh niên, tôi nhìn thấy sức trẻ, nhiệt huyết sôi sục của các bạn trẻ. Tôi nghĩ rằng, tôi là một phần rất nhỏ để tạo ra sự tươi trẻ, nhiệt huyết trong các hoạt động của Đoàn thanh niên mà tôi tham gia. Vì thế, bất cứ một hoạt động nào của Đoàn Thanh niên kết nối, Tuấn Hưng đều cố gắng sắp xếp thời gian để có thể tham gia cùng.

Với Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, tôi mong Đại hội sẽ vạch ra được nhiều đường hướng phát triển mới đưa tổ chức Đoàn Thanh niên của chúng ta hoạt động ngày càng hiệu quả hơn để định hướng cho tất cả bạn trẻ sống và làm việc có ích cho Tổ quốc, xã hội và cộng đồng.

Hoa hậu Đặng Thị Ngọc Hân: Tổ chức thêm nhiều sân chơi văn hóa - nghệ thuật

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII là sự kiện chính trị quan trọng; đồng thời là ngày hội lớn của tuổi trẻ cả nước. Trước ngày hội lớn, chúng tôi đã cảm nhận được không khí vui tươi, rộn ràng đầy khí thế của Đại hội khắp các diễn đàn, mạng xã hội, đúng chất đại hội của những người trẻ tuổi.

Xin chúc Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII thành công tốt đẹp! Chúc Đại hội sẽ bầu chọn ra được đội ngũ Ban Chấp hành khoá mới có đủ đức - trí- tâm - tầm, xung kích, sáng tạo đưa ra nhiều giải pháp mới, cách làm hay đưa công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi ngày càng phát triển. Qua đó, khơi dậy khát vọng cống hiến trong mỗi bạn trẻ góp phần hiện thực hoá khát vọng phồn vinh của dân tộc.

Tôi mong tổ chức Đoàn thanh niên tổ chức thêm nhiều sân chơi văn hoá - nghệ thuật để người trẻ tham gia thoả mãn nhu cầu về vui chơi, giải trí cũng như phát huy tài năng của mình. Trong đó, Đoàn cần tận dụng không gian mạng, những mặt tích cực của mạng xã hội để xây dựng các bộ công cụ, sản phẩm, nội dung tuyên truyền phù hợp với nhu cầu của giới trẻ. Nội dung tuyên truyền trẻ trung, sinh động, phù hợp với thị hiếu của thanh thiếu nhi trên internet, mạng xã hội và các thiết bị di động thông minh. Đồng thời, vận động bạn trẻ ứng xử văn minh trên mạng xã hội. Bên cạnh đó, phát huy vai trò của các tổ chức, cá nhân có uy tín, có ảnh hưởng xã hội trong định hướng, giáo dục đạo đức, lối sống, giá trị thẩm mỹ cho đoàn viên, thanh niên.

Á hậu Nguyễn Trần Huyền My, Ủy viên Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên TP Hà Nội: Bạn trẻ hãy xây dựng lối sống tích cực

Bản thân tôi tham gia công tác Đoàn, Hội từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Vì thế, khi trở thành Á hậu Việt Nam được khoác lên mình chiếc áo xanh thanh niên tình nguyện mang lại cho tôi cảm xúc rất vui và hạnh phúc vì có cơ hội được chia sẻ may mắn của mình tới những mảnh đời kém may mắn hơn. Bây giờ, trong vai trò là Á hậu tham gia công tác Đoàn, Hội, các hoạt động thiện nguyện thì sự lan toả, kết nối sẽ tốt hơn so với khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Mỗi lần tham gia các hoạt động thiện nguyện do tổ chức Đoàn, Hội tổ chức, tận mắt chứng kiến nhiều mảnh đời kém may mắn, thực sự khiến tôi day dứt. Như trong đợt dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội, tôi tham gia cùng Hội Liên hiệp thanh niên TP Hà Nội và thanh niên tình nguyện nấu cơm, mang cơm trao tặng cho những bệnh nhân chạy thận nhân tạo, lao động nghèo, tôi thấy bản thân mình cần cố gắng hơn để lan toả thông điệp nhân văn trong các hoạt động của Đoàn, Hội đến với đông đảo bạn trẻ hơn nữa.

Là một Á hậu nhưng mỗi lần được khoác lên mình chiếc áo xanh thanh niên tình nguyện, tôi thấy mình được sống đúng với lứa tuổi thật của mình, làm được những việc có ích. Tôi mong rằng, các bạn trẻ hãy xây dựng lối sống sống tích cực, sống có ích, biết chia sẻ, đùm bọc những người có hoàn cảnh khó khăn và những người thân ở ngay bên cạnh mình.

Với tư cách là Ủy viên Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên TP Hà Nội, tôi xin chúc Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII thành công tốt đẹp. Đại hội sẽ triển khai nhiều chương trình ý nghĩa thiết thực giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn có cuộc sống tốt hơn.

Hoa hậu H'Hen Niê: Hãy học để xây dựng đất nước

Tôi được kết nối tham gia khá nhiều hoạt động do Đoàn, Hội tổ chức, đặc biệt là những hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Tôi tìm thấy niềm vui, hạnh phúc từ những hoạt động đó. Bởi qua các hoạt động đó tôi có cơ hội được chia sẻ với những người có hoàn cảnh khó khăn giống như mình ngày xưa. Nhìn thấy nụ cười của người kém may mắn được giúp đỡ, Hen cũng mỉm cười theo niềm vui của họ. Hen mong rằng, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai nhiều chương trình, hoạt động thiện nguyện thật ý nghĩa để các bạn trẻ có cơ hội được trải nghiệm, được cho đi, sẻ chia nhiều giá trị tích cực cho cộng đồng.

Qua đây, Hen xin gửi lời chúc Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 diễn ra thành công tốt đẹp, các kế hoạch và mục tiêu sẽ hoàn thành xuất sắc. Trong đó, Đại hội bầu ra được đội ngũ Ban Chấp hành đủ tâm - tầm để xây dựng công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi ngày càng phát triển. Tôi muốn nhắn nhủ các bạn trẻ hãy học tập vì chỉ có học tập, giáo dục là con đường ngắn nhất giúp mỗi cá nhân góp phần xây dựng đất nước phát triển hùng cường.