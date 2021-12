Đà Nẵng thêm 69 ca cộng đồng, hơn một nửa phát hiện qua lấy mẫu hộ gia đình

TPO - Hàng chục ca cộng đồng phát hiện qua lấy mẫu hộ gia đình các phường trên địa bàn quận Liên Chiểu.

Ngày 8/12, Đà Nẵng ghi nhận thêm 169 ca mắc COVID-19, gồm 17 ca cách ly tập trung, 60 ca cách ly tại nhà, 23 ca trong khu phong tỏa và 69 ca cộng đồng.

Phần lớn các ca nhiễm cộng đồng được phát hiện qua lấy mẫu đại diện hộ gia đình trên địa bàn quận Liên Chiểu. Riêng phường Hòa Khánh Nam có tới 23 ca, phường Hòa Minh 6 ca, phường Hòa Hiệp Nam 10 ca.

Nhiều ca cộng đồng khác là công nhân, tiểu thương…Liên Chiểu vẫn là quận ghi nhận ca nhiễm nhiều nhất với 84 ca. Hiện hai phường Hoà Khánh Nam và Hoà Hiệp Nam đang là “vùng cam”, chợ Hòa Khánh cũng ngừng hoạt động do phát hiện hàng loạt ca mắc là tiểu thương.

Những ngày qua, ca nhiễm COVID-19 tại Đà Nẵng liên tục tăng. Ngày 5/12 có 78 ca, ngày 6/12 lên 125 ca, ngày 7/12 có 141 ca và hôm nay 169 ca. UBND thành phố đã yêu cầu các địa phương, đơn vị liên quan tăng cường phòng, chống dịch COVID-19. Đặc biệt phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch trong khu công nghiệp, trường học; duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ở những nơi đủ điều kiện theo nguyên tắc "an toàn mới sản xuất, sản xuất phải an toàn"…