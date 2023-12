Đà Nẵng có đường bay đầu tiên kết nối với Manila

TPO - Đêm 7/12, chuyến bay đầu tiên kết nối Manila, Philippines - Đà Nẵng đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng.

Gần 200 hành khách từ Philippines đến tham quan, trải nghiệm dịch vụ du lịch tại thành phố. Đường bay Manila - Đà Nẵng tần suất 3 chuyến/tuần bằng tàu bay A320NEO, sức chứa 188 ghế.

Ông Trần Chí Cường - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng - nhìn nhận Philippines là một trong những thị trường mới và tiềm năng của ngành du lịch Đà Nẵng. Việc mở đường bay thẳng Manila - Đà Nẵng là kết quả thiết thực nhất từ việc tổ chức thành công Diễn đàn Đường bay châu Á - Routes Asia 2022.

“Thông qua diễn đàn này, chúng tôi đã kết nối, làm việc với hãng hàng không Cebu Pacific Air để xúc tiến mở đường bay mới từ Manila đến Đà Nẵng hôm nay, góp phần khôi phục và đa dạng hóa thị trường quốc tế đến thành phố”, ông nói.

Nhân dịp này, Sở Du lịch tổ chức đón các đoàn famtrip lữ hành, đoàn presstrip và KOLs Philipines đến để trải nghiệm và khảo sát sản phẩm, dịch vụ nhằm tạo cơ hội giao lưu kết nối với các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn, xây dựng gói sản phẩm phù hợp với thị hiếu của khách Philippines và đẩy mạnh quảng bá du lịch.

Được biết, Philippines là quốc gia có hơn 109 triệu dân, có mức chi tiêu tương đối cao trong khu vực Đông Nam Á. Theo dữ liệu từ Tổ chức Du lịch Thế giới, tổng giá trị chi tiêu du lịch nước ngoài của người dân Philippines lên tới khoảng 3,42 tỷ đô la Mỹ vào năm 2021. Trong năm 2022, tỷ lệ đi du lịch nước ngoài của người dân Philippines đã tăng 160%.

Tổng lượt khách do cơ sở lưu trú phục vụ tại Đà Nẵng dự kiến cả năm ước đạt hơn 7,4 triệu lượt, tăng gấp 2 lần so với năm ngoái, bằng 93% so với 2019. Hiện có 16 đường bay quốc tế thường kỳ đang khai thác đến Đà Nẵng.