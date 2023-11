Đà Lạt khen thưởng 2 tập thể, 25 cá nhân triệt phá nhiều vụ án phức tạp

TPO - UBND TP Đà Lạt (Lâm Đồng) vừa khen thưởng 2 tập thể và 25 cá nhân thuộc Công an thành phố này đã mưu trí, dũng cảm triệt phá nhiều vụ án phức tạp.

Ngày 3/11, UBND TP Đà Lạt (Lâm Đồng) đã tặng giấy khen và trao số tiền thưởng 10 triệu đồng cho tập thể cán bộ chiến sĩ Công an TP Đà lạt; tặng giấy khen cho Đội Cảnh sát Hình sự Công an thành phố và 25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào phòng, chống tội phạm năm 2023.

Theo Phòng Nội vụ (UBND TP Đà lạt), do nhiều nguyên nhân khách quan, thời gian gần đây, tình hình tội phạm trên địa bàn diễn biến phức tạp. Công an TP Đà Lạt đã ra quân trấn áp các loại tội phạm, triệt phá nhiều vụ án phức tạp, nhận được sự quan tâm của quần chúng nhân dân, góp phần duy trì an toàn xã hội tại địa phương.

Đó là các vụ bắt giữ người trái pháp luật ở trường tiểu học Hùng Vương; tóm gọn nhóm đánh bạc ở phường 2; bắt nhóm trộm bình và chậu gốm cổ; làm rõ vụ tàng trữ và mua bán trái phép chất ma túy; điều tra đường dây cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Tiêu biểu là vụ truy xét, bắt đối tượng bắt giữ trái phép con riêng của người tình vào chiều ngày 19/10.

Như báo Tiền Phong đã thông tin, do mâu thuẫn, ghen tuông trong chuyện tình cảm với chị N.T.V (ngụ đường Sương Nguyệt Ánh, phường 9, TP Đà Lạt), Đoàn Văn Đen (thường trú tỉnh Sóc Trăng) đã đánh chị V. rồi lấy túi, điện thoại, xe máy của chị.

Sau đó, đối tượng điều khiển xe máy đến trường tiểu học Trưng Vương (TP Đà Lạt), giả vờ nói với cô giáo của cháu N.T.P.A (8 tuổi, con riêng của chị V.) rằng mẹ cháu bị tai nạn giao thông. Đen đề nghị cô giáo cho đón cháu A. giùm cho chị V.

Thế nhưng, sau khi chở cháu ra khỏi trường, đối tượng liền điện thoại cho chị V., nói rằng muốn gặp lại con thì phải xuống TP.HCM. Sau đó, đối tượng chở cháu bé xuống đèo Mimosa.

Nhận được tin báo, lãnh đạo Công an TP Đà Lạt đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự, Đội Điều tra tổng hợp, Đội Cảnh sát giao thông - trật tự và Công an phường 10 phối hợp với Phòng PC02 (Công an tỉnh Lâm Đồng) tiến hành xác minh làm rõ vụ việc.

Xác định được tính chất nghiêm trọng của vụ án, Công an TP Đà Lạt đã tập trung triển khai lực lượng xác minh, truy xét. Đến khoảng 20h cùng ngày, tổ công tác phát hiện Đoàn Văn Đen đang ở khu vực đường Khe Sanh (phường 10) nên đã bao vây, bắt đối tượng, trao trả cháu bé cho người mẹ.

Tại buổi lễ khen thưởng, ông Đặng Trí Dũng, Bí thư Thành ủy Đà Lạt đã khen ngợi tinh thần xả thân đấu tranh phòng chống tội phạm và sự mưu trí, dũng cảm của các tập thể, cá nhân thuộc Công an TP Đà Lạt.

Ông Đặng Trí Dũng đề nghị Công an TP Đà Lạt tiếp tục nắm chắc tình hình, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng của tỉnh và các địa phương khác nhằm đấu tranh có hiệu quả đối với các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật.