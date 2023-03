Thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc có tân trưởng công an

TPO - Hai đại tá được điều động giữ chức Trưởng Công an thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc, cùng tân Trưởng phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Lâm Đồng đều ở tuổi 55, dày dặn kinh nghiệm, nghiệp vụ trong quá trình công tác.

Ngày 17/3, Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ.

Theo đó, Đại tá Trần Vĩnh Phú (quê TP Hà Nội), Trưởng phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Lâm Đồng được điều động giữ chức vụ Trưởng Công an TP Đà Lạt; còn Đại tá Nguyễn Tấn Vũ (quê tỉnh Quảng Ngãi), Trưởng Công an TP Đà Lạt được điều động làm Trưởng Công an TP Bảo Lộc.

Đại tá Trần Vĩnh Phú từng làm Trưởng Công an huyện Đam Rông, Trưởng phòng An ninh nội địa, Trưởng phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Lâm Đồng. Đại tá Nguyễn Tấn Vũ từng làm Phó trưởng Công an TP Đà Lạt; đến năm 2015, được bổ nhiệm làm Trưởng Công an TP Đà Lạt.

Riêng Đại tá Phùng Tất Thành (quê Thái Bình), Trưởng Công an TP Bảo Lộc sẽ nhận nhiệm vụ mới là Trưởng phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Lâm Đồng.

Đại tá Phùng Tất Thành từng là Trưởng phòng Tham mưu Tổng hợp, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Công an Lâm Đồng, Trưởng Công an TP Bảo Lộc (năm 2019).

Đại tá Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã trao quyết định điều động và yêu cầu các Đại tá nói trên tiếp tục đấu tranh mạnh mẽ, trấn áp có hiệu quả các loại tội phạm để giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.