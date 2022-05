Cựu Chủ tịch Tổng Công ty VEAM bị đề nghị tuyên phạt 16 năm tù

TPO - Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đang tạm giữ 3 đối tượng hỗn chiến ở phố cổ, thu giữ 1 khẩu súng.

TPO - Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Châu (Bà Rịa - Vũng Tàu) vừa khởi tố 19 bị can liên quan đến vụ hỗn chiến trong rừng cao su giữa 2 băng nhóm ở địa phương này.

TPO - Trung và Trường cùng là sinh viên một trường đại học trên địa bàn quận Bình Thạnh. Do thiếu tiền tiêu xài nên cả hai rủ nhau đi cướp tài sản của phụ nữ đi xe máy một mình vào ban đêm.

TPO - Thực hiện kế hoạch truy quét tội phạm tại điểm nóng về an ninh trật tự tại tuyến đường Trần Huy Liệu (phường Đông Ba, TP Huế), cảnh sát đã bắt quả tang Trần Ngọc Duy - đối tượng cộm cán có hành vi tàng trữ trái phép lượng lớn chất ma túy. Đây là vụ án thứ 4 liên quan tội phạm ma túy do Công an TP Huế triệt phá trong vòng chưa đầy một tháng tại tuyến đường này.