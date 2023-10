Cứu 4 người mắc kẹt trong vụ cháy lúc rạng sáng ở Hải Phòng

TPO - Cảnh sát PCCC&CNCH Hải Phòng vừa kịp thời cứu 4 người mắc kẹt trên tầng 2 ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn tại huyện An Dương (TP Hải Phòng) lúc rạng sáng 6/10.

Khoảng 0h30 ngày 6/10, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực Quán Toan nhận được tin báo vụ cháy nhà dân gần sân bóng An Phong, thôn An Phong, xã An Hưng (huyện An Dương, TP Hải Phòng).

Ngay sau đó, đơn vị này huy động 2 xe chữa cháy và 10 cán bộ chiến sĩ phối hợp với Đội Cảnh sát PCCC&CNCH huyện An Dương đến hiện trường.

Cảnh sát ghi nhận ô tô con trong gara đang bốc cháy, khói và lửa bao trùm khu vực sân.

Ngay sau đó, tổ cảnh sát triển khai các phương án dập lửa, ngăn chặn cháy lan vào nhà dân. Đồng thời, tiếp cận, ngắt điện khu vực cháy, phá các cửa để thoát khói. Cảnh sát cũng phát hiện 4 người đang hoảng loạn tại khu vực sân thượng tầng 2 và giải cứu người mắc kẹt.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng khám nghiệm, xác minh, làm rõ nguyên nhân.