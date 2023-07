Cuộc 'tiếp xúc cử tri đặc biệt' với 500 công đoàn viên

TPO - Chiều 28/7, Văn phòng Quốc hội phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức diễn đàn người lao động năm 2023, với chủ đề “Hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động và tổ chức công đoàn”.

Với sự tham dự của 550 đại biểu, diễn đàn được tổ chức nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

Phát biểu gợi mở tại diễn đàn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ coi đây là một cuộc “tiếp xúc cử tri đặc biệt”, một diễn đàn mà Quốc hội và đại biểu Quốc hội được lắng nghe nhiều ý kiến của công nhân, viên chức, lao động, những người đang hằng ngày lao động hăng say đóng góp cho sự nghiệp phát triển nước nhà.

Đây cũng là dịp để Quốc hội lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, ý kiến để từ đó có thêm cơ sở nghiên cứu, đưa ra Quốc hội bàn thảo, hoạch định, hoàn thiện chính sách, pháp luật cũng như tổ chức giám sát có hiệu quả việc thực thi chính sách pháp luật, giải quyết các vấn đề bức xúc của người lao động.

Phát biểu tại diễn đàn, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh đây là dịp để đoàn viên công đoàn, người lao động cả nước bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị với Quốc hội, lãnh đạo Quốc hội về chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động và hoạt động công đoàn;

Diễn đàn này cũng là dịp để đề xuất ý tưởng, giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023 và nhiệm kỳ 2021 - 2026, góp phần nâng cao đời sống nhân dân và thực hiện khát vọng dân tộc phồn vinh, hạnh phúc.

Hơn 500 ngàn người lao động bị mất việc, thôi việc

Thông tin về kết quả hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023, Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết, trong thời gian qua có tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động giảm 2,9%.

Bên cạnh đó, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn tăng 18,2%; còn doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 28,9% so với cùng kỳ 6 tháng 2022; trong khi đó tình trạng thiếu đơn hàng tiếp tục diễn ra ở nhiều doanh nghiệp, thuộc nhiều lĩnh vực ...

Tổng Liên đoàn cũng cho rằng, thời gian qua, tình hình việc làm, thu nhập, đời sống của đoàn viên, người lao động gặp nhiều khó khăn. Trong 6 tháng, đã có hơn 500 ngàn người lao động bị mất việc, thôi việc, giảm giờ làm, tạm hoãn hợp đồng lao động hoặc nghỉ không lương.

Cụ thể, số thôi việc, mất việc làm là 279.409 người (chiếm 54,79% lao động bị ảnh hưởng); 195.039 người bị giảm giờ làm, hơn 17.003 người nghỉ không lương, số lao động tạm hoãn hợp đồng lao động là 8.346 người.

Về thu nhập, Tổng Liên đoàn cho biết, bình quân của người lao động là 7 triệu đồng, tăng 7,6% (tương ứng tăng 497 nghìn đồng) so với cùng kỳ năm 2022, trong đó chủ yếu do tăng lương tối thiểu vùng và thu nhập ngoài lương trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão. Tuy nhiên, do giá cả các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu tăng, cuộc sống của người lao động, nhất là người lao động thuộc diện giảm giờ làm, mất việc làm gặp nhiều khó khăn.

Đáng lưu ý, tình trạng doanh nghiệp nợ tiền bảo hiểm xã hội vẫn diễn ra ở nhiều địa phương. Trong thời gian qua, có gần 213.400 người bị "treo" sổ tại các doanh nghiệp đã giải thể, ngừng hoạt động; số tiền nợ khó thu hồi tại doanh nghiệp phá sản, giải thể, ngừng hoạt động, chủ bỏ trốn hơn 4.000 tỷ đồng.

Nhiệm vụ trọng tâm được Tổng Liên đoàn đề cập trong thời gian tới là chủ động nắm chắc tình hình về quan hệ lao động, việc làm, tiền lương, tiền thưởng, nhất là thời điểm diễn ra đại hội công đoàn, dịp Tết Giáp Thìn, cuối năm;

Đồng thời tham mưu, đề xuất cơ quan có thẩm quyền giải quyết những vướng mắc, bức xúc của người lao động; quan tâm có hình thức cụ thể chăm lo, hỗ trợ kịp thời người lao động bị mất việc, ngừng việc...