Ngày 21/11/2023, Lễ công bố và phát động Cuộc thi quốc tế lần thứ nhất về nghiên cứu và thiết kế thiết bị bay không người lái (Unmanned Aerial Vehicle-UAV) đã diễn ra tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU).

Tham dự Lễ phát động có sự hiện diện của GS. Vaclav Snasel - Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật Ostrava, TS. Zdenka Chmeliková - Phó hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật Ostrava, PGS. Lenka Kauerová - Phó Trưởng khoa Khoa kinh tế Trường Đại học Kỹ thuật Ostrava, GS. Milan Adamek - Hiệu trưởng Trường Đại học Tomas Bata, PGS. Marek Kubalcik - Phó hiệu trưởng Trường Đại học Tomas Bata, GS. Jiri Vojtesek - Trưởng Khoa Tin học ứng dụng Trường Đại học Tomas Bata, ThS. Pavel Bycek - Trưởng phòng Quan hệ quốc tế Trường Đại học Tomas Bata, TS. Nguyễn Thị Hải Hằng - Giám đốc Học viện Hàng không Việt Nam, TS. Vũ Văn Phong - Phó phòng Khoa học và công nghệ, đại diện Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, Ông Rudolf Bochenek - Chủ sở hữu kiêm Tổng giám đốc, Tập đoàn BR Group (Cộng hòa Séc), Ông Radek Horak - Giám đốc chiến lược Tập đoàn BR Group, Ông Pavel Napravnik - Giám đốc nhà máy cơ khí Tập đoàn BR Group, Ông Tomas Kauer - Giám đốc điều hành FCCS Group s.r.o (Cộng hòa Séc), cùng các vị giáo sư, chuyên gia.

Về phía TDTU, TS. Trần Trọng Đạo, Hiệu trưởng, Trường Đại học Tôn Đức Thắng, TS. Đinh Hoàng Bách - Viện trưởng Viện Hợp tác, Nghiên cứu và Đào tạo quốc tế, TS. Phan Đạo - Giám đốc Trung tâm Hợp tác Châu Âu, TS. Phạm Văn Huy - Trưởng Khoa Công nghệ công nghệ thông tin, TS. Trần Thanh Phương - Phụ trách Khoa Điện- Điện tử cùng hàng trăm sinh viên tham dự.

Cuộc thi quốc tế lần thứ nhất về nghiên cứu và thiết kế thiết bị bay không người lái (Cuộc thi) do Trường Đại học Tôn Đức Thắng và các trường đại học thân hữu đồng sáng lập, bao gồm: Trường Đại học Kỹ thuật Ostrava (Cộng hòa Séc), Trường Đại học Tomas Bata (Cộng hòa Séc), Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM – Việt Nam và Học viện Hàng không Việt Nam.

Đây là cuộc thi sáng tạo công nghệ kỹ thuật dành cho sinh viên, nghiên cứu sinh các trường đại học trong và ngoài nước. Cuộc thi lần I sẽ được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh lần đầu tiên vào tháng 6/2024. Các năm sau đó, sẽ được tổ chức tại Cộng hòa Séc và quốc gia khác.

Tại Lễ công bố và phát động Cuộc thi ngày 21/11/2023 tại TDTU, chủ đề và Luật thi đấu năm 2024 được các thành viên sáng lập thống nhất thông qua: Định vị và thả (Navigate and drop - Find the target and drop the object) với mục đích phát triển một hệ thống máy bay không người lái cho phép (các) mô-đun cảm biến được thả xuống mục tiêu. Năm mục tiêu sẽ được tạo ra trên mặt đất, mỗi mục tiêu có đường kính 100cm và độ khó tăng dần, chẳng hạn như sẽ có khói, hơi nước... Nhiệm vụ của Drone dự thi sẽ là thả một vật thể xuống mục tiêu từ độ cao xác định trước với độ chính xác cao nhất có thể khi va chạm. Tổng giá trị giải thưởng của cuộc thi lên đến 6.000 đô la Mỹ.

Cuộc thi được tổ chức để đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên thuộc các lĩnh vực điện – điện tử, công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo... Đây là cơ hội để người học áp dụng kiến thức về thiết kế mô hình, lập trình, AI, phân tích hình ảnh, các kỹ năng làm việc nhóm vào thực tế nghiên cứu UAV hoàn chỉnh, cũng như gặp gỡ với các nhà khoa học, chuyên gia trong lĩnh vực Drone, đại diện từ các doanh nghiệp và nhà tài trợ; giúp cho sinh viên dễ dàng định hướng nghề nghiệp trong tương lai, kết nối với cộng đồng chuyên gia, và phát triển cơ hội khởi nghiệp. Cuộc thi cũng là tiền đề để các trường đại học trong và ngoài nước giao lưu học thuật, mở rộng quan hệ hợp tác nghiên cứu, hình thành nhóm nghiên cứu chung về Drone và tăng cường hợp tác trong lĩnh vực khoa học công nghệ nói chung.