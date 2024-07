Cuộc đấu gay cấn của 3 ông lớn trong giới giải trí Việt

TPO - Sau một năm có quá nhiều tranh cãi về các chương trình truyền hình, show thực tế, thị trường game show Việt sôi động trở lại với sự đầu tư mạnh của các "ông lớn" lĩnh vực giải trí. Ngay lúc này, hai show dành cho nghệ sĩ nam phủ sóng mạng xã hội, với các chỉ số truyền thông đáng kinh ngạc.

Nhìn lại thị trường game show Việt

Trong 2023, thị trường game show Việt dần có dấu hiệu “hồi sinh” sau thời kỳ dịch COVID-19 nhưng không quá nhiều chương trình ấn tượng, thậm chí để lại hạt sạn lớn.

Một số show thực tế dành cho người mẫu như The Face Vietnam, The New Mentor 2023 gây tranh cãi suốt quá trình lên sóng đến khi kết thúc. Người xem không thể tập trung vào thí sinh mà bị quay như chong chóng bởi những màn “đấu võ mồm” của các huấn luyện viên.

Chất lượng và tính thương mại không được cân bằng khiến người xem mất niềm tin, bên cạnh đó ảnh hưởng không nhỏ đến sự đánh giá của công chúng với các show dành cho người mẫu.

Các chương trình vốn tạo tiếng vang từ những mùa trước như Người ấy là ai, Ca sĩ mặt nạ, Rap Việt giảm dần sức hút, tạo tranh luận, như Người ấy là ai - MC sai kiến thức, Hieuthuhai bị lột quần áo trong show 2 Ngày 1 Đêm…

Phải đến cuối năm 2023, Chị đẹp đạp gió rẽ sóng - show mua bản quyền nước ngoài - đã tạo làn gió mới cho thị trường game show Việt. Từ đây, cuộc đua của các "ông trùm" giải trí đang dần mở rộng quy mô, cho thấy tham vọng lớn, với đủ thể thức khác nhau.

Chặng đua bùng nổ của những “ông lớn”

Bước vào tháng 7, nhà sản xuất Madison và CJ ENM tung show Nữ hoàng vũ đạo đường phố (tựa gốc: Street woman fighter), có sự góp mặt của Hari Won, Diệp Lâm Anh, Gil Lê.

Không chỉ show hẹn hò, ca hát, chương trình về ẩm thực cũng được chú trọng. Show của BHD, Let's Feast Vietnam - Hành trình kỳ thú, tạo hiệu ứng tốt sau mùa một, nối sóng mùa 2 với khách mời Hoa hậu Tiểu Vy, Lynk Lee…

Sau The New Mentor, Dược Sĩ Tiến ấp ủ nhiều dự án mới. Trong năm 2024, anh ra mắt The Next Gentleman - Quý ông hoàn mỹ, show thực tế cho thí sinh Miss Universe Việt Nam, mùa 2 The New Mentor.

Doanh nghiệp lớn nhất trong cuộc chơi sản xuất game show truyền hình những năm gần đây gọi tên tập đoàn Đất Việt, khi cho ra đời 2 Ngày 1 Đêm, Rap Việt, Ca sĩ mặt nạ, Người ấy là ai… Các show này đem về hàng triệu lượt xem mỗi tập phát sóng, được phát hành thông qua nền tảng truyền thông của công ty.

Cho thấy sự bành trướng và sức mạnh truyền thông, Anh trai say hi của “ông lớn” này gây bùng nổ mạng xã hội thời gian qua. Chương trình dẫn đầu tương tác trên mạng xã hội từ ngày 24/6-30/6 với hơn 12,4 triệu tương tác và chỉ số cảm xúc đạt 64%.

Sắp tới, họ đưa Rap Việt trở lại với mùa thứ 4. Trước đó, show gây xôn xao sẽ dừng lại sau ba mùa vì không đủ lượng rapper trẻ casting. Chặng nửa cuối năm, phía tập đoàn còn nhiều dự án show hot tiếp nối các mùa, dự kiến tiếp tục đón nhận được sự quan tâm lớn của khán giả như Hành trình rực rỡ, Ca sĩ mặt nạ.

Đối đầu trực diện với Đất Việt là Yeah1 - đơn vị nên chương trình gây sốt Anh trai vượt ngàn chông gai, mua bản quyền show Call me by fire từ đài Mango, Trung Quốc. Vượt xa kỳ vọng ban đầu của khán giả, chương trình về 33 anh tài đang chiếm được thiện cảm, nhận về phản ứng tích cực của công chúng.

Hoàn thành show cho dàn anh tài, dự án khác của đơn vị là Chị đẹp đạp gió rẽ sóng mùa 2 cũng đã được công bố, dự kiến lên sóng cuối năm 2024. Hồi tháng 6, diễn viên Bảo Thanh tiết lộ lỡ hẹn với Đạp gió bản Việt mùa 2, nhưng có lẽ do lịch trình bận rộn, ngôi sao Về nhà đi con không thể thu xếp tham gia.

Cạnh tranh trên mặt trận truyền thông, mỗi tập của hai show về gần 70 nam nghệ sĩ xếp hàng trên top trending YouTube, lượt tìm kiếm, tương tác các nền tảng mạng xã hội tăng vọt.

Cùng chiếu khung giờ tối thứ 7 với hai show anh trai có thêm gương mặt mới toanh là show thực tế Đảo thiên đường (Paradise Island) của Cát Tiên Sa kết hợp cùng JTBC của Hàn Quốc, phát trên sóng truyền hình quốc gia. Chương trình dự kiến lên sóng tối nay (6/7).

Màn đổ bộ dồn dập của những show giải trí, đứng sau là các ông lớn khiến thị trường show truyền hình tối thứ 7 sôi động hơn bao giờ hết. Còn quá sớm để đánh giá về tính hiệu quả giữa các đối thủ, nhưng sự cạnh tranh về mặt truyền thông, rating trong những tuần tiếp theo thực sự là cuộc chiến.