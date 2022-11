Cụ ông tóc bạc trắng phi xe máy, cầm dao dọa chém người đi đường gây náo loạn

TPO - Một cụ ông 70 tuổi, tóc bạc trắng đi xe máy và cầm dao dọa chém người đi đường gây náo loạn.

Chiều 8/11, mạng xã hội chia sẻ hình ảnh một cụ ông đầu tóc bạc phơ, đi xe máy cầm theo con dao dọa chém người đi đường.

Hình ảnh cho thấy, một người phụ nữ đi xe máy trên đường bị té ngã sau khi cụ ông cầm dao dọa chém. Người đi đường chứng kiến vụ việc nhưng không ai dám lại gần cụ ông vì sợ bị tấn công. Vụ việc khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Theo tìm hiểu của phóng viên Tiền Phong, vụ việc xảy ra vào chiều cùng ngày trên đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Cụ ông nêu trên là N.N (70 tuổi).

Liên quan đến vụ việc, đại diện Công an thành phố Thuận An cho biết, ông N là người dân phường Lái Thiêu, có bệnh lý về thần kinh. “Người này thần kinh không ổn định, thường xuyên có biểu hiện bất thường. Chúng tôi đã đến vận động gia đình đưa ông đến bệnh viện để chữa trị hoặc có biện pháp ngăn không để ông ra đường. Tuy nhiên, thỉnh thoảng ông này vẫn đi ra đường”, đại diện Công an thành phố Thuận An thông tin.

Theo người dân địa phương, việc ông N mang dao dọa người đi đường không chỉ xảy ra trong hôm nay. Trước đó, ông N mang các hung khí khác nhau như gậy, dao, búa… rồi chạy xe máy trên đường. Tuy vậy, chưa có trường hợp nào bị ông N làm trọng thương mà chỉ gây hoảng sợ.

Đại diện Công an phường Lái Thiêu cho biết, sẽ vận động gia đình có biện pháp quản lý ông N, tránh để xảy ra vụ việc tương tự, gây mất an ninh trật tự địa phương.