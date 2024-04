CSGT Hà Nội điều tiết giao thông dưới nắng nóng gay gắt như ‘chảo lửa’

Dưới cái nắng nóng gay gắt, các chiến sỹ CSGT Công an Hà Nội vẫn căng mình làm nhiệm vụ, đảm bảo trật tự an toàn giao thông phục vụ nhân dân đi lại và trở về quê dịp nghỉ lễ 30/4.

Theo phương án bảo đảm trật tự an toàn giao thông đề ra, dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay lực lượng CSGT Hà Nội trực 100% quân số.

Trưa 27/4, nắng nóng ở Hà Nội khá gay gắt, nhưng những chiến sĩ cảnh sát giao thông Công an thành phố vẫn thực hiện công việc phân luồng giao thông, bảo đảm việc đi lại cho người dân.

Theo ghi nhận của phóng viên, lúc 10h30 cùng ngày, tại khu vực đường Trần Duy Hưng, Phạm Hùng, lực lượng cán bộ Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Hà Nội) "căng mình" dưới nắng nóng gay gắt để điều tiết giao thông.

Theo chia sẻ của những chiến sĩ CSGT, ca trực từ 10h đến 14h trong ngày là ca trực mất sức nhất, vì đây là thời gian nóng nhất, nhưng cán bộ, chiến sĩ CSGT, Công an TP Hà Nội vẫn quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ.

Phút nghỉ ngơi hiếm hoi của Thượng úy Nguyễn Văn Tiến, cán bộ đội CSGT đường bộ số 6 sau khi liên tục điều tiết, phân luồng giao thông suốt nửa tiếng đồng hồ dưới trời nắng gay gắt.

Theo Thượng úy Tiến, ca công tác của mỗi chiến sỹ sẽ kéo dài 8 tiếng đồng hồ mỗi ngày. Dưới điều kiện thời tiết gay gắt như vậy, các cán bộ CSGT vẫn quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo giao thông thông thoáng, an toàn cho người dân về quê nghỉ lễ.

Để đảm bảo sức khỏe, cứ sau 1 giờ đồng hồ, các chiến sĩ sẽ tranh thủ 5-10 phút để nghỉ ngơi, tiếp nước, rồi lại ra ứng trực trên đường.

Các cán bộ Đội CSGT đường bộ số 6 phân luồng giao thông trước khu vực cổng Bến xe Mỹ Đình sáng 27/4.

Ghi nhận trên đường Phạm Hùng, Đội CSGT đường bộ số 6 kiên quyết xử lý các trường hợp xe khách đi "rùa bò" để đón, trả khách sai quy định nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Tại chốt giao thông Pháp Vân, một điểm trọng yếu của cửa ngõ phía nam, các cán bộ Đội CSGT số 14 điều tiết giao thông dưới nắng nóng, để hạn chế tối đa tình trạng ùn tắc, giúp người dân lưu thông trở về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Thiếu tá Phạm Đức Hoàng, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 14 cho biết, trong những ngày này đơn vị đã bố trí 100% cán bộ, chiến sỹ trực tại các nút giao thông để điều tiết, phân luồng.

Dự kiến lượng phương tiện giao thông sẽ còn tăng cao, lực lượng CSGT khuyến cáo người dân chọn thời gian, lộ trình thích hợp để tránh ùn tắc; khi tham gia giao thông cần tuân thủ theo sự hướng dẫn, điều tiết của lực lượng chức năng.

Cán bộ Đội CSGT đường bộ số 14 giúp đỡ một trường hợp ô tô bị hỏng trên đường Giải Phóng - Ngọc Hồi.

Trưa cùng ngày, khi nắng nóng lên đỉnh điểm, Thượng tá Nguyễn Chí Công, Phó Trưởng phòng CSGT Hà Nội đã đi thăm, động viên các chiến sỹ Đội CSGT đường bộ số 6 và số 14 đang "cắm chốt" thực hiện nhiệm vụ trên đường.

Phó Trưởng phòng CSGT Hà Nội cũng giao nhiệm vụ cho các cán bộ, chiến sỹ, cố gắng khắc phục khó khăn trong hoàn cảnh nắng nóng để hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm an toàn giao thông cho nhân dân trong các ngày nghỉ lễ.

Cũng trong sáng nay, Đội CSGT đường bộ số 14 phối hợp với đội Cảnh sát giao thông - Trật tự Công an quận Hoàng Mai và Thanh Tra giao thông quận Hoàng Mai, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Quận Hoàng Mai, phòng Cảnh sát hình sự hình sự Công an Hà Nội... kiểm tra ma túy, nồng độ cồn trong hơi thở với các lái xe khách tại bến xe Giáp Bát.

Tài xế được đo nồng độ cồn trước khi kiểm tra ma túy.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (27/4), khu vực Sơn La, Hòa Bình và từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 38-40 độ, có nơi trên 41 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất từ 35-40%. Khu vực Bắc Bộ và Nam Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 35-38 độ, có nơi trên 39 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất từ 40-45%. Tại Hà Nội, nhiệt độ cao nhất từ 37 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ.