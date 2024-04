CSGT Hà Nội xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

TPO - Trong thời gian nghỉ lễ, Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội sẽ huy động lực lượng, phương tiện phối hợp Công an các quận, huyện, thị xã và lực lượng Cảnh sát cơ động, Cảnh sát phòng, chống tội phạm, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông.

Ngày 26/4, Công an thành phố Hà Nội cho biết, nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan trong thực hiện nhiệm vụ phân luồng, hướng dẫn giao thông tại các vị trí trọng điểm, phức tạp, trọng tâm là các tuyến quốc lộ, trục chính, cửa ngõ, vành đai, khu vực các bến xe, nhà ga...

Phòng CSGT Công an thành phố sẽ huy động lực lượng, phương tiện phối hợp Công an các quận, huyện, thị xã và lực lượng Cảnh sát cơ động, Cảnh sát phòng, chống tội phạm, tăng cường tuần tra, kiểm soát, sử dụng hiệu quả các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông và phòng, chống tội phạm trên các tuyến, địa bàn trọng điểm.

Trong đó, 5 nhóm hành vi vi phạm sẽ được tập trung xử lý, gồm: Vi phạm nồng độ cồn, ma tuý; Chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, “cơi nới” thùng xe và chở quá vạch dấu mớn nước an toàn; Điều khiển xe chạy không đúng tốc độ quy định; Vi phạm quy định về tránh vượt, phần đường, làn đường và không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông (vượt đèn đỏ); Sử dụng các loại giấy tờ “giả” liên quan đến người điều khiển và phương tiện.

Tiếp tục kiểm soát các hoạt động vận tải hành khách, xử lý nghiêm các vi phạm như: xe dừng, đỗ, bốc dỡ hàng hóa, đón trả khách sai quy định trên các tuyến trọng điểm, “cửa ngõ” ra vào thành phố, khu vực các bến xe, nhà ga, sân bay... kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm an toàn giao thông đường sắt, chủ động phối hợp bảo đảm an toàn tính mạng, sức khoẻ và tài sản của hành khách đi tàu.

Trên lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa, tập trung xử lý các vi phạm về nồng độ cồn, chở hàng quá vạch dấu mớn nước an toàn, vi phạm các quy định về thuyền viên, người lái phương tiện...

Cùng với việc tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm, lực lượng CSGT sẽ tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, nhắc nhở đối với các trường hợp các trường hợp vi phạm do vô ý; nêu cao tinh thần, trách nhiệm giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn như người bị tai nạn giao thông; trẻ em đi lạc; người già, người khuyết tật, trẻ em qua đường; người dân bị nhỡ tàu…; lan tỏa những hành động đẹp “Vì nhân dân phục vụ” theo tinh thần “Đâu dân cần CSGT có, đâu dân khó có CSGT”.

Phòng CSGT Hà Nội khuyến cáo khi tham gia giao thông vào thời điểm trước, trong và sau khi kết thúc kỳ nghỉ lễ, người dân cần lưu ý chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ để bảo đảm lưu thông an toàn và không gây ùn tắc giao thông; không phóng nhanh, vượt ẩu; tuân thủ quy định tốc độ và giữ khoảng cách; lưu thông đúng phần đường, làn đường; chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu và người chỉ huy giao thông; thực hiện nếp sống văn hóa đã uống rượu bia thì không điều khiển phương tiện tham gia giao thông để bảo đảm an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng.