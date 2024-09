CSGT Hà Nội bảo đảm trật tự an toàn giao thông ngày khai giảng năm học mới

TPO - Sáng sớm 5/9, lực lượng CSGT Công an TP Hà Nội có mặt tại khu vực cổng trường học, nút giao thông làm nhiệm vụ phân luồng giao thông, bảo đảm an ninh trật tự trong ngày khai giảng năm học mới. Cùng thời điểm, các tổ công tác đặc biệt Công an TP Hà Nội cũng triển khai làm nhiệm vụ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông.

Thanh Hà