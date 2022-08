Converse Crescent Mall tạo điểm nhấn với bức tranh mosaic ghép từ ảnh 240 khách hàng

TP - Converse vừa tổ chức hoạt động bức tranh Mosaic thu hút hơn 240 khách hàng tham gia. Đây là hoạt động tạo điểm nhấn thu hút về cửa hàng Converse TTTM Crescent Mall vừa đi vào hoạt động tại Tầng 3 TTTM Crescent Mall, 101 Tôn Dật Tiên, Tân Phú, Q.7, TP.HCM. Sự kiện diễn ra trùng khớp với thời điểm ra mắt Bộ sưu tập “Chuck Taylor All Star CX” - dòng giày tối ưu hóa sự thoải mái cho người mang.

Trong hai ngày, khi dạo bước tại sảnh TTTM, khách tham quan được hỗ trợ chụp, nhận và đính hình chân dung lên bức tường này. Đồng thời, họ có cơ hội tham gia bốc thăm trúng thưởng những phần quà hấp dẫn từ thương hiệu gồm đôi giày Chuck Taylor All Star CX, áo thun, phụ kiện từ Converse và loạt vouchers giảm giá.

Nhờ sự hào hứng của khách hàng, các Converse All Stars, bức tường sớm được phủ đầy bằng 240 tấm hình chân dung khác nhau, hé lộ điều đặc biệt mà nhiều khách tham quan đã tò mò chờ đợi. Đó là một bức tranh Mosaic thể hiện diện mạo của “siêu phẩm” Chuck Taylor All Star CX và dòng thông điệp “Create Next Comfort”. Đặc biệt hoạt động còn vinh dự có sự tham gia của các nghệ sỹ nổi tiếng như Dũng Hà Hakoota và Đạt G.

Hoạt động thú vị này là cách Converse tri ân khách hàng và kỷ niệm một hành trình mang Sự thoải mái (Comfort) đến cho mọi người thông qua những sản phẩm chất lượng. Phương Oanh, khách hàng tham gia hoạt động chia sẻ: "Ngay từ khi tiến vào sảnh, mình đã bị thu hút bởi sự hiện diện của bức tranh. Dù tham gia chụp hình vào thứ 7, mình đã sớm quay lại Crescent Mall vào Chủ Nhật. Vừa để cùng bạn bè ghé thăm cửa hàng mới và sử dụng những Voucher được tặng, vừa để ngắm nhìn bức tranh Mosaic khi đã hoàn thiện".

Sau hai ngày tổ chức, hoạt động khép lại trong niềm vui của khách tham quan. Converse cũng khép lại tháng 8 đầy mỹ mãn: ra mắt cửa hàng Converse Hai Bà Trưng và cửa hàng Converse TTTM Crescent Mall; tổ chức thành công Workshop “Create Next Comfort” và hoàn thành một bức Mosaic đầy ấn tượng.

TTTM Crescent Mall nằm trên đại lộ Nguyễn Văn Linh, vị trí chiến lược trong khu đô thị Phú Mỹ Hưng. Đây là địa điểm tham quan, tản bộ và mua sắm vô cùng năng động. Vì vậy, sự hiện diện của một cửa hàng Converse tại nơi đây giúp người yêu thời trang Quận 7 và các vùng lân cận dễ dàng cập nhật các xu hướng thời trang “streetwear” mới nhất, cũng như sở hữu những “item” đầy cá tính trên thị trường.

Để tìm hiểu thêm thông tin về Converse Việt Nam, độc giả vui lòng truy cập fanpage: https://www.facebook.com/converse.vietnam/ hoặc Instagram chính thức: https://www.instagram.com/converse.vn/