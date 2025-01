Công ty chứng khoán 'kẻ khóc, người cười' báo kết quả kinh doanh

TPO - Hàng loạt công ty chứng khoán vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2024 với kết quả kinh doanh khá tương phản. Có doanh nghiệp lãi hàng trăm tỷ đồng, song cũng có doanh nghiệp lại báo lỗ.

Một trong những công ty chứng khoán có kết quả kinh doanh ấn tượng trong quý cuối cùng của năm 2024 là Công ty Chứng khoán FPT (FPTS).

Trong quý này, FPTS ghi nhận doanh thu đạt gần 320 tỷ, tăng 75% và lãi trước thuế gần 180 tỷ đồng, gấp gần 3 lần con số cùng kỳ năm trước. Cả năm 2024, lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp này đạt hơn 660 tỷ, tăng 22%.

Công ty Cổ phần chứng khoán VPS trong quý IV/2024 ghi nhận doanh thu đạt hơn 1.540 tỷ đồng, giảm nhẹ gần 3% so với cùng kỳ năm 2023. Tuy nhiên, nhờ lãi lớn từ các khoản đầu tư, các tài sản tài chính và giảm mạnh được chi phí hoạt động, VPS báo lãi ròng trong quý đạt hơn 830 tỷ đồng, tăng 329% so với cùng kỳ năm trước.

Tính cả năm 2024, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của VPS đạt hơn 3.150 tỷ đồng, vượt gấp đôi kế hoạch đề ra và là mức lợi nhuận kỷ lục của doanh nghiệp. Lợi nhuận sau thuế của VPS đạt hơn 2.520 tỷ đồng, gấp 3,7 lần năm 2023.

Ở nhóm vốn hóa nhỏ hơn, Chứng khoán LP Bank (LPBS) tăng trưởng đột biến trong quý IV với doanh thu đạt 94 tỷ, gấp 14 lần quý IV/2023. Công ty cũng kiếm hơn 70 tỷ đồng từ lãi cho vay và các khoản phải thu.

Sau khi trừ các chi phí, LPBS lãi trước thuế hơn 50 tỷ đồng, nâng con số này cả năm 2024 đạt khoảng 100 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 600% so với năm 2023.

Ở chiều ngược lại, Công ty CP chứng khoán MB (mã MBS) doanh thu đạt gần 760 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, doanh nghiệp lại bị lỗ nặng từ tài sản tài chính và chi phí hoạt động tăng mạnh nên MBS chỉ đạt lãi ròng 165 tỷ đồng, giảm 4% so với cùng kỳ năm trước và ghi nhận chuỗi 2 quý liên tiếp lãi sụt giảm.

Tính cả năm 2024, doanh thu của MBS đạt 3.120 tỷ đồng, tăng 72% so với năm 2023. Lợi nhuận trước thuế đạt 931 tỷ đồng, tăng 30%.

Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) bất ngờ báo lỗ 25 tỷ đồng trong quý 4/2024 Theo doanh nghiệp này việc đánh giá lại danh mục đầu tư cuối kỳ làm giảm doanh thu đồng thời tăng chi phí dự phòng.

Tính cả năm 2024, công ty chứng khoán này lãi sau thuế 286 tỷ, giảm 13% so với năm trước song vẫn hoàn thành kế hoạch kinh doanh đã đề ra.

Chứng khoán KIS ghi nhận doanh thu hoạt động quý 4 giảm 26% so với cùng kỳ xuống gần 570 tỷ đồng. Sau khi trừ đi các chi phí, KIS lãi trước thuế gần 120 tỷ đồng, giảm 31% so với cùng kỳ năm trước. Cả năm 2024, KIS ghi nhận gần 570 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, giảm nhẹ 2% so với năm 2023.

Tính đến ngày 17/1, thống kê cho thấy đã có 56 doanh nghiệp niêm yết (đại diện 18,9% vốn hóa toàn thị trường) công bố chính thức và sơ bộ về kết quả kinh doanh của quý 4 cũng như cả năm 2024.