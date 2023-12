Công thức cũ rích của công ty tạo nên BlackPink

TPO - Trong khi các công ty giải trí lớn của Hàn Quốc đều có nhóm nữ chủ lực cạnh tranh trong dàn nữ thần tượng thế hệ thứ 4, YG Entertaiment hụt đà vì tung ra âm nhạc đã đi vào lối mòn cho nhóm nữ BabyMonster.

Nếu như HYBE có NewJeans đi theo concept (chủ đề) độc đáo, âm nhạc nhẹ nhàng, đánh vào xu hướng Y2K, Le Sserafim mang tinh thần sporty năng động, cá tính, SM có đại diện là aespa được nhận xét “đẹp hơn AI”, Starship sở hữu “chiến binh” mạnh không kém là IVE với những cô gái thời thượng, âm nhạc trendy.

Trước những nhóm nữ đang được yêu thích muôn màu muôn vẻ, công chúng mong chờ YG tung quân bài mới, một BlackPink phiên bản 2.0, nhưng những gì nhận lại chỉ là công thức đã cũ kỹ, bị kẹt ở quá khứ.

Thứ âm nhạc công nghiệp đã cũ kỹ

Teddy Park – “phù thủy âm nhạc” đứng sau nhiều bản hit của BlackPink, Big Bang, 2NE1 đã lập nhãn hiệu riêng, anh chịu trách nhiệm sản xuất cho nhóm nữ mới nhà YG. Tuy nhiên, bản nhạc ra mắt của BabyMonster mang tên Batter up vẫn đi theo hướng mà Teddy vẫn làm lâu nay, chỉ là kém bắt tai hơn.

Nhìn vào video âm nhạc của BabyMonster khiến nhiều người liên tưởng đến đàn chị cùng công ty – BlackPink, ở phiên bản ít tiền và đi theo công thức chung cộp mác YG: MV đóng hộp, mỗi thành viên một phân cảnh, bối cảnh thêm thắt các yếu tố khoe mẽ sự hầm hố, hoành tráng với những bộ cánh sặc sỡ, áo lông thú, cầm gậy bóng chày, chuyển cảnh liên tục, chú trọng biểu cảm của người hát…

Công thức hát mở đầu có cấu trúc giống nhau, chấp vá, rap và chuyển tới đoạn điệp khúc, beat drop xập xình, đoạn cuối hát đồng thanh trên beat dồn dập, khoe vũ đạo cùng dàn vũ công được ép y nguyên vào Batter up. Hướng đi mà nhiều fan Kpop đã thuộc làu của YG bởi trước đó Teddy đã xào nấu công thức tạo hit How you like that, Ddu-Du Ddu-Du, Kill this love… cho BlackPink.

Xui cho BabyMonster, BlackPink vẫn còn quá hot. Các cô gái bị so sánh với đàn chị là điều hiển nhiên.

BabyMonster ban đầu có 7 cô gái, nhưng thành viên chủ lực người Hàn – Ahyeon – được coi là “át chủ bài” đã không thể ra mắt vì lý do sức khỏe. Công ty lên tiếng Ahyeon vẫn chưa rời nhóm nhưng nhiều nguồn tin cho biết nữ tân binh này không còn cơ hội để trở lại đội hình BabyMonster.

Ahyeon được coi là màu sắc của BabyMonster, giống như sự hiện diện của Jennie trong BlackPink. Việc mất đi thành viên chủ chốt khiến BabyMonster suy yếu. Nhiều khán giả nhận định ca khúc ra mắt của nhóm chưa chắc đã tốt hơn nếu có Ahyeon nhưng ít nhất cũng gặt hái thêm nhiều sự quan tâm hơn của truyền thông.

Các thành viên BabyMonster được đánh giá có tài nhưng nhiều cá nhân trùng vị trí, không có bản sắc nên khó tạo tượng. Chiquita – thành viên người Thái được mệnh danh là Lisa phiên bản hai có lẽ là người được chú ý nhất nhưng chỉ nổi một số nước Đông Nam Á, chưa thể thâm nhập được vào thị trường Hàn Quốc.

Tại sao YG không chịu thay đổi?

Sau 4 ngày ra mắt, Batter up trở thành MV ra mắt của nhóm nhạc Kpop đạt 50 triệu lượt xem nhanh nhất năm 2023. Lượng nghe trên nền tảng Spotify vẫn dao động ở mức gần một triệu lượt nghe/ngày. Ở bảng xếp hạng YouTube, MV ra mắt ở hạng một tại nhiều quốc gia như Hàn Quốc, Nhật Bản, Nga, Australia…

Mặc dù các bảng xếp hạng tại Hàn Quốc đang có dấu hiệu tụt mạnh thứ hạng, không thể phủ nhận nhóm vẫn gặt hái thành tích tốt ở thị trường quốc tế so với các nhóm nhạc thế hệ bốn.

Rõ ràng công thức của YG từ phong cách MV cho tới định hướng âm nhạc của Teddy vẫn tạo được sự quan tâm nhất định nhưng không đủ để cạnh tranh với những nhóm nhạc nữ từ HYBE, SM, Starship…

Đến thời điểm này, công ty này chưa có động thái cho thấy sẽ quảng bá sản phẩm mới của BabyMonster trên show âm nhạc, show tạp kỹ. Trước đó nhóm cũng không mở hợp báo, showcase giao lưu với khán giả. Động thái khó hiểu này bị cư dân mạng đánh giá rằng YG đang quá tự tin. Ngay phần giới thiệu của BabyMonster trên Spotify, nhóm được giới thiệu là “người thay đổi cuộc chơi sẽ thay đổi thị trường âm nhạc toàn cầu”.

“Từ trước đến nay, YG có Big Bang, 2NE1, rồi đến thế hệ của BlackPink, âm nhạc của YG được công chúng đón nhận, luôn leo cao trên các bảng xếp hạng nên họ nghĩ có thể thoải mái để khán giả ủng hộ mà không cần quảng bá. Nhưng với tình hiện tại, Big Bang không còn, BlackPink cũng mơ hồ tương lai, chuẩn bị rời đi, vị thế của YG đã khác xưa, họ sẽ tiêu đời nếu cứ nhốt 'gà' của mình trong hầm như vậy”, “Mấy nhóm thế hệ bốn giờ muốn công chúng yêu quý cũng phải đi quảng bá khắp nơi, khán giả có nhiều sự lựa chọn. YG vẫn giữ cái tư tưởng không cần quảng bá cũng leo bảng xếp hạng thì nhóm này sẽ hụt hơi thôi”… khán giả để lại ý kiến.