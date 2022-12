Công an Vĩnh Phúc khởi tố 100 bị can phạm tội kinh tế, tham nhũng

TPO - Năm 2022, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã khởi tố 72 vụ, với 100 bị can kinh tế, tham nhũng, chức vụ, thu hồi tài sản hơn 11,2 tỷ đồng; 520 vụ phạm tội về trật tự xã hội, với 1.162 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá hơn 14,2 tỷ đồng ; khởi tố 74 vụ với 128 bị can liên quan đến vi phạm pháp luật có sử dụng công nghệ cao…

Mới đây (26,27/12), Công an tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2022, triển khai công tác năm 2023.

Kết quả ​năm 2022 của Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho thấy, thực hiện tốt phương châm “An ninh chủ động”, Công an tỉnh chủ động nắm bắt, phân tích, đánh giá, dự báo chính xác tình hình, giải quyết kịp thời những vấn đề, vụ việc ngay từ khi mới phát sinh, không để xảy ra các “điểm nóng".

Với việc triển khai hiệu quả đồng bộ nhiều giải pháp, năm 2022, Công an Vĩnh Phúc đã đạt và vượt nhiều chỉ tiêu được Bộ Công an giao. Trong đó, đã điều tra, làm rõ 520 vụ phạm tội về trật tự xã hội, với 1.162 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá hơn 14,2 tỷ đồng ; đã khởi tố 74 vụ với 128 bị can liên quan đến vi phạm pháp luật có sử dụng công nghệ cao; phát hiện, điều tra 30 vụ với 41 đối tượng liên quan đến hoạt động cầm đồ, tín dụng đen.

Đặc biệt, đã khởi tố 72 vụ, với 100 bị can kinh tế, tham nhũng, chức vụ, thu hồi tài sản hơn 11,2 tỷ đồng.

Bên cạnh đó Công an Vĩnh Phúc đã triển khai hiệu quả kế hoạch, phương án bảo đảm trật tự an toàn giao thông, cơ bản giải quyết triệt để tình trạng xe chở quá khổ, quá tải, cơi nới thành, thùng xe; triển khai hiệu quả Đề án ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia và triển khai Đề án số 06 trên địa bàn tỉnh.

​Tại hội nghị, Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh Vĩnh Phúc nói chung và Công an tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, xứng đáng là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua, Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu trong thời gian tới, Công an tỉnh sẽ tiếp tục chủ động tham mưu đúng, trúng, kịp thời, bảo đảm tính chiến lược, giúp chính quyền các cấp ban hành chủ trương, đường lối chính xác, giải quyết tốt vấn đề ANTT ngay từ khi mới phát sinh; nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung đấu tranh, phòng ngừa hiệu quả với các loại tội phạm, không để xảy ra bị động, bất ngờ; phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu được Bộ Công an giao, quyết tâm xây dựng Công an tỉnh Vĩnh Phúc thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

​Kết quả, có 9 tập thể và cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 3 tập thể được nhận Cờ thi đua của Bộ Công an; 5 tập thể được nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh. Bên cạnh đó, Công an tỉnh Vĩnh Phúc và Đại tá Đinh Ngọc Khoa, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh vinh dự được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp vì có thành tích xuất sắc trong phối hợp thực hiện công tác thi hành án dân sự trên địa bàn. Nhiều tập thể, cá nhân được nhận danh hiệu thi đua vì ANTQ năm 2022.