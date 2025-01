Công an triệu tập người lập hội, nhóm trên mạng để vu khống cơ quan, tổ chức

TPO - Người đàn ông 75 tuổi tạo lập và sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội rồi thực hiện các buổi hội luận, tọa đàm trực tuyến, bàn luận xuyên tạc, vu khống cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Ngày 3/1, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bình Phước cho biết, đơn vị đã triệu tập làm việc, lập hồ sơ xử lý đối với ông M.X.B. (75 tuổi, ngụ tại huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước).

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bình Phước phát hiện ông B. từ năm 2020 đến nay, đã tạo lập, sử dụng các tài khoản mạng xã hội để tham gia các hội, nhóm trên các nền tảng mạng xã hội (Facebook, Tiktok,…).

Sau đó ông B. tham gia các buổi “Hội luận”, “Tọa đàm trực tuyến”… đưa các nội dung xuyên tạc, vu khống cơ quan, tổ chức và cá nhân, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín, danh dự của tổ chức, cá nhân.

Làm việc với cơ quan công an, ông B. đã nhận thức được hành vi của mình là sai trái và thành thật khai báo. Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bình Phước đã tiến hành răn đe, giáo dục và cho người này viết cam kết không tái phạm, lập hồ sơ xử lý theo quy định.

Công an tỉnh Bình Phước đề nghị người dân trong quá trình sử dụng các trang mạng xã hội chấp hành nghiêm các quy định pháp luật, không đăng tải, chia sẻ hoặc bình luận thông tin sai sự thật, không xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức, cá nhân trên không gian mạng.