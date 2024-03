Công an TPHCM tiếp lửa truyền thống và tuyên dương Gương mặt trẻ CATP tiêu biểu

TPO - Tối 21/3, tại Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ (TTHL&BDNV), thuộc Phòng Tổ chức cán bộ, Công an TPHCM (CATP) đã diễn ra chương trình “Hành trình tiếp lửa truyền thống” và tuyên dương Gương mặt trẻ tiêu biểu của CATP.

Hoạt động được CATP tổ chức nhằm chào mừng 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024). Tham dự chương trình có Trung tướng Lê Hồng Nam - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP; Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng - Phó Giám đốc CATP; anh Nguyễn Hải Nam - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Phó Chánh Văn Phòng Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Trung tá Đồng Đức Vũ - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Trưởng Ban Thanh niên CAND cùng 824 đoàn viên thanh niên là tân binh chiến sĩ nghĩa vụ đang tham gia học tập, huấn luyện tại TTHL&BDNV CATP.

Báo cáo tại chương trình, Đại úy Đặng Văn Thắng - Trưởng Ban Thanh niên CATP cho biết, thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban giám đốc CATP và Thành Đoàn TPHCM, Ban Thanh niên CATP đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của CATP. Đặc biệt, Ban Thanh niên CATP đã ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lòng người dân thành phố, xây dựng hình ảnh Tuổi trẻ CATP bản lĩnh, tiên phong, đoàn kết, sáng tạo.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức đã thực hiện phần giao lưu đặc sắc với các đồng chí lãnh đạo, cán bộ Đoàn CATP qua các thời kỳ để thế hệ trẻ của lực lượng CATP có dịp hiểu hơn về những nỗ lực vượt qua những khó khăn, chinh phục thử thách để rồi gặt hái được nhiều thành tích kể cả trong công tác Đoàn và công tác chuyên môn nghiệp vụ.

Màn giao lưu đặc biệt của Thượng tá Nguyễn Văn Thanh - Phó Trưởng CAQ4, nguyên Bí thư Đoàn CATP đã thu hút sự quan tâm và theo dõi của các chiến sĩ trẻ tham gia chương trình. Thượng tá Nguyễn Văn Thanh vừa qua đã được Thành ủy TPHCM tuyên dương là tấm gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, chương trình cũng tổ chức giao lưu với các đồng chí: Thượng úy Trần Vĩnh Chiến - cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (trong danh sách đề nghị Huân chương Chiến công hạng Ba); Thượng úy Nguyễn Đình Văn - Bí thư Chi đoàn CA xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn với thành tích được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “Thanh niên công an xung kích, lập công vì an ninh Tổ quốc, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội”.

Giám đốc CATP bày tỏ tin tưởng, đánh giá cao thế hệ trẻ của CATP hôm nay, hy vọng sau chương trình, CBCS trong lực lượng CATP sẽ hiểu thêm về quá trình hình thành, phát triển và truyền thống vẻ vang của CATP; ra sức phát huy truyền thống CATP anh hùng, ra sức rèn luyện, trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng, phát huy tính xung kích, sáng tạo của ĐVTN trên các mặt công tác, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.