Công an tỉnh Sóc Trăng điều động, bổ nhiệm cán bộ chủ chốt

Công an tỉnh Sóc Trăng công bố và trao các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ.

Ngày 5/2, Công an tỉnh Sóc Trăng tổ chức Lễ công bố quyết định về công tác cán bộ. Đại tá Bùi Quốc Khánh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi lễ.

Tại buổi lễ, Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh đã thông báo các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ. Cụ thể: Điều động, bổ nhiệm Thượng tá Phạm Hồng Phước - Phó Trưởng Công an thị xã Vĩnh Châu đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Phòng An ninh nội địa.

Điều động và bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Văn Thạnh - Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Phòng An ninh điều tra;

Điều động Trung tá Nguyễn Phúc Triển - Trưởng Phòng An ninh điều tra đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Công an huyện Châu Thành.

Điều động Thiếu tá Châu Thanh Toàn - Phó Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng Công an thị xã Vĩnh Châu.

Tại buổi lễ, Đại tá Bùi Quốc Khánh đã trao quyết định và chúc mừng các đồng chí vừa nhận quyết định, đồng thời yêu cầu các đồng chí tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, năng lực ở vị trí công tác mới, cùng với tập thể cấp ủy, lãnh đạo đơn vị xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, lãnh đạo, điều hành thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Link: https://www.baosoctrang.org.vn/vi-su-binh-yen-cua-nhan-dan/cong-an-tinh-soc-trang-cong-bo-quyet-dinh-ve-cong-tac-can-bo-70395.html?