Công an Bình Thuận triệt phá đường dây bán dâm qua Zalo

TPO - Trương Thị Thu Thảo (26 tuổi, ngụ phường Phú Thuỷ, TP Phan Thiết) đã môi giới, tổ chức cho gái bán dâm tại một số nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Ngày 11/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, vừa phối hợp Công an phường Phú Thủy (TP Phan Thiết) và Công an xã Hàm Mỹ (huyện Hàm Thuận Nam) triệt phá đường dây chứa mại dâm và môi giới mại dâm do Trương Thị Thu Thảo (26 tuổi, trú tại phường Phú Thủy, TP Phan Thiết) tổ chức.

Qua trinh sát, nắm tình hình các mạng xã hội như Zalo, Facebook, Telegram… Đội Phòng ngừa điều tra tội phạm về tệ nạn xã hội và mua bán người, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện tại nhà nghỉ Trường Tiến (khu phố 10, phường Phú Thủy, TP Phan Thiết) và một số nhà nghỉ, khách sạn thường xuyên diễn ra hoạt động mua, bán dâm.

Sau thời gian mật phục theo dõi, vào lúc 22h45 ngày 8/12, Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp Công an phường Phú Thủy tiến hành kiểm tra các phòng 202, 204, 205 của nhà nghỉ Trường Tiến, bắt quả tang 3 cặp nam nữ đang có hành vi mua bán dâm.

Cùng thời điểm trên, một tổ công tác khác thuộc Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an xã Hàm Mỹ kiểm tra các phòng số 102, 204 của khách sạn Anh Toản, bắt quả tang 2 cặp nam nữ đang mua bán dâm.

Kết quả điều tra bước đầu ghi nhận, tối cùng ngày, Thảo đang ở khách sạn Trường Tiến thì Trần Văn Bo (32 tuổi, trú tại TP Phan Thiết, nhân viên của Thảo) báo có 3 khách nam đến nhà nghỉ để mua dâm. Thảo nhắn tin qua zalo yêu cầu L.T.M.X. và N.T.L. đến nhà nghỉ Trường Tiến bán dâm với giá 700.000 đồng/lượt. N.T.T.H. vừa bán dâm cho khách xong, đang ở nhà nghỉ Trường Tiến thì Bo yêu cầu H. tiếp tục hành nghề.

Mỗi lần khách mua dâm tại nhà nghỉ Trường Tiến thì Thảo được hưởng 200.000 đồng/lượt đối với 1 gái bán dâm.

Ngoài 3 cặp mua bán dâm tại nhà nghỉ Trường Tiến, trong ngày 8/12, Thảo còn sử dụng zalo gọi điện, nhắn tin điều gái bán dâm đến khách sạn Anh Toản để phục vụ cho 2 khách nam với giá 2 triệu đồng/lượt/người. Thảo được hưởng lợi 500.000 đồng/lượt đối với 1 gái bán dâm.

Xét thấy vụ việc có dấu hiệu của tội Chứa mại dâm và Môi giới mại dâm theo Điều 327 và Điều 328 Bộ luật hình sự, Phòng Cảnh sát hình sự đã quyết định tạm giữ Trương Thị Thu Thảo và Trần Văn Bo để tiếp tục điều tra, làm rõ xử lý theo quy định.