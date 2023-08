Công an Bình Dương triệt xóa đường dây mua bán người và nơi chế tạo súng quy mô lớn

TPO - Với thành tích triệt xóa điểm chế tạo súng quy mô lớn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bình Dương đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhì.

Chiều 18/8, Công an tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua đặc biệt kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có Sáu điều dạy Công an nhân dân, 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc và phong trào thi đua đặc biệt "Công an Bình Dương thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy; Gương mẫu, quyết tâm xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất".

Tại hội nghị, đại tá Nguyễn Văn Dựt – Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết, từ đầu năm đến nay, lực lượng công an đã triệt xóa nhiều chuyên án quy mô lớn. Đơn cử, cuối tháng 3, Chuyên án trinh sát bí số VA323.S đã bắt giữ nhóm đối tượng chế tạo, mua bán vũ khí quân dụng quy mô lớn tại một căn nhà trên đường Thuận Giao 09 (phường Thuận Giao, TP Thuận An).

Ngay sau khi triển khai kết hợp nhiều biện pháp nghiệp vụ Ban chuyên án đã xác định đối tượng Phạm Văn Minh (SN 2004, ngụ TPHCM) là đối tượng chính. Tổng tang vật thu được 19 khẩu súng kiểu dáng Rulo; 300 viên đạn bằng kim loại màu đồng, đầu đạn bằng kim loại màu đen và nhiều đồ vật dùng để chế tạo súng. Điều tra mở rộng, tổ công tác bắt giữ đối tượng liên quan là Lâm Tấn Thịnh (SN 1995, ngụ TPHCM).

Đại tá Dựt cho biết, vào cuối năm 2022, Công an tỉnh Bình Dương thực hiện Chuyên án bắt giữ 8 đối tượng do Nguyễn Thị Ngọc Như (SN 1993 chủ mưu, cầm đầu) về các hành vi “Mua bán người dưới 16 tuổi”, “Sử dụng, làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Đường dây với quy mô liên quan nhiều tỉnh, thành như: Bình Dương, TPHCM, Bình Phước, Tây Ninh, Vũng Tàu, Đắk Nông, Long An, Kiên Giang, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long...). Qua lời khai của những người bị bắt, đã có 31 vụ mua bán trẻ sơ sinh thực hiện trót lọt.

Tại hội nghị này, với thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác đấu tranh, triệt xóa chuyên án bắt giữ các đối tượng có hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng trên địa bàn tỉnh Bình Dương, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bình Dương đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhì.

Cũng tại hội nghị này, đại tá Nguyễn Văn Dựt – Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao Huân chương bảo vệ tổ quốc hạng ba cho phòng Công tác đảng và Công tác chính trị cùng 10 cá nhân có thành tích xuất sắc.