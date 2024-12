Công an Bình Dương thông tin vụ nhóm đối tượng xông vào tiệm cắt tóc đánh người

TPO - Tại buổi họp báo, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương cho biết liên quan việc nhóm đối tượng xông vào tiệm cắt tóc đánh người, Ban giám đốc đề nghị Công an thành phố Thủ Dầu Một rút hồ sơ vụ án từ Công an phường để thụ lý điều tra, nhằm đẩy nhanh tiến độ.

Chiều 25/12, tại buổi họp báo do UBND tỉnh Bình Dương tổ chức, phóng viên báo Tiền Phong đề nghị cơ quan chức năng thông tin về vụ ngày 14/8, tại cơ sở cắt tóc trên đường Đại lộ Bình Dương thuộc phường Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một, nhóm thanh niên xông vào đánh người.

Đại diện Công an tỉnh Bình Dương cho biết, theo chủ cơ sở này, ngoài việc nhiều người bị nhóm đối tượng đánh đập, còn bị đập phá gây thiệt hại tài sản ước tính 25 triệu đồng. Tuy nhiên, mãi đến ngày 28/11 (gần 4 tháng), Công an phường Phú Hòa mới gởi thông báo đến cho nạn nhân về việc không thụ lý giải quyết vụ việc do chủ cơ sở không có hóa đơn chứng từ tài sản để chứng minh giá trị bị thiệt hại. Đối tượng có hành vi đánh người vẫn chưa bị xử lý gây bức xúc cho nạn nhân.

Liên quan đến vụ việc này, đại tá Trần Văn Chính – Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Phú Hoà đã tổ chức lực lượng tiến hành đến hiện trường ghi nhận sự việc, tiến hành thu thập tài liệu, đồ vật có liên quan và tiến hành ghi lời khai những người có liên quan để làm rõ nội dung, diễn biến sự việc xử lý theo quy định.

Trên cơ sở thông tin do người quản lý cơ sở hớt tóc cung cấp, tài sản bị thiệt hại có tổng giá trị thiệt hại khoảng 25 triệu đồng. Công an phường Phú Hoà đã tiến hành mời chủ cơ sở làm việc và yêu cầu cung cấp hoá đơn chứng từ, giấy tờ liên quan để xác định tài sản bị thiệt hại làm căn cứ xử lý vụ việc theo quy định nhưng đến nay chủ cơ sở chưa cung cấp đầy đủ các hoá đơn chứng từ, giấy tờ liên quan.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được có trong hồ sơ, có căn cứ xác định vụ việc có dấu hiệu của tội “Gây rối trật tự công cộng” được quy định tại Điều 318 Bộ Luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Điều tra viên được bố trí tại Công an phường Phú Hoà đang củng cố tài liệu, chứng cứ để khởi tố điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Riêng hành vì làm hư hỏng tài sản, Điều tra viên được bố trí tại Công an phường Phú Hoà tiếp tục yêu cầu chủ sở hữu tài sản cung cấp tài liệu có liên quan đến giá trị tài sản bị thiệt hại làm căn cứ định giá tài sản để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

“Sau khi nhận được thông tin phản ánh từ phóng viên báo Tiền Phong, Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát và có báo cáo. Về vụ việc này, Ban giám đốc phê bình Công an phường xử lý chậm. Tới đây, chúng tôi đã đề nghị Công an thành phố Thủ Dầu Một rút hồ sơ vụ án từ Công an phường Phú Hòa về để thụ lý điều tra”- đại tá Trần Văn Chính – Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương thông tin.