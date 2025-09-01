Con đường phát triển Đất nước đã được định hình và xây dựng rất vững chắc qua nhiều giai đoạn lịch sử quan trọng

SVO - PGS.TS Phạm Chiến Thắng sinh năm 1985, đang là Trưởng khoa Báo chí Truyền thông, Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên. Ông có ông nội là liệt sĩ, bố từng chiến đấu ở thành cổ Quảng Trị. Phóng viên Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, Báo Tiền Phong phỏng vấn PGS.TS Phạm Chiến Thắng về chủ đề Ngày 2/9 năm nay.

Thưa PGS.TS Phạm Chiến Thắng, ông dự kiến làm gì trong Ngày 2/9 năm nay?

PGS.TS Phạm Chiến Thắng: Tôi có kế hoạch cùng gia đình sẽ tới thủ đô Hà Nội để theo dõi lễ kỷ niệm diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 tại Quảng trường Ba Đình. Sau đó, sẽ cùng mọi người đi tham quan bảo tàng lịch sử, bảo tàng quân sự để tưởng nhớ tới những người anh hùng, những chiến công hiển hách, cùng các thành tựu vĩ đại của dân tộc trong quá trình chiến đấu, xây dựng và phát triển Đất nước.

Ông có thể chia sẻ cảm xúc cá nhân khi chứng kiến những hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 trong thời gian vừa qua?

PGS.TS Phạm Chiến Thắng: Là một công dân Việt Nam, tôi cảm thấy rất xúc động và tự hào khi chứng kiến và tham gia các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 của Đất nước. Các hoạt động kỷ niệm được tổ chức rất đa dạng ở khắp các địa phương, thu hút sự tham gia và lan tỏa của mọi tầng lớp nhân dân. Có thể thấy rằng tinh thần yêu nước đã được người dân chuyển hóa thành những hành động cụ thể, nhiều ý nghĩa thông qua các hoạt động kỷ niệm ngày lễ trọng đại của dân tộc.

PGS.TS Phạm Chiến Thắng sinh năm 1985, đang là Trưởng khoa Báo chí Truyền thông, Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên. Ảnh Lê Vượng

Ông ấn tượng với những hoạt động nào nhất?

PGS.TS Phạm Chiến Thắng: Tôi háo hức và ấn tượng nhất với chương trình tổ chức lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Cũng giống như hàng triệu trái tim khác của người dân Việt Nam, trái tim của tôi đang hướng về thủ đô Hà Nội trong những ngày này. Chương trình kỷ niệm, diễu binh năm nay mang tới rất nhiều cảm xúc, tôi được tận mắt chứng kiến sự hùng cường của dân tộc thông qua các vũ khí, khí tài quân sự hiện đại, tinh thần kiên cường bất khuất không ngại gian khổ của các anh hùng chiến sĩ đã chiến đấu bảo vệ tổ quốc, và hòa nhịp cùng hàng triệu con tim yêu nước sẵn sàng đứng dưới mưa nắng hàng ngày liền để ủng hộ các đoàn tham gia diễu binh. Và một phần lý do khiến tôi xúc động vì gia đình tôi cũng có những anh hùng đã chiến đấu, hy sinh để tôi có được ngày hôm nay. Nghĩ tới câu chuyện kể lại ông nội tôi đã hy sinh thế nào, bố tôi chiến đấu bên thành cổ Quảng Trị ra sao để dành độc lập dân tộc, tôi càng trân trọng những gì được chứng kiến trong thời khắc lịch sử này.

Với tư cách là một trí thức đang công tác tại trường đại học, tại thời điểm này, ông suy nghĩ gì về tương lai của đất nước trong kỷ nguyên mới?

PGS.TS Phạm Chiến Thắng: Như các lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã nói, đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên vươn mình. Với những thành tựu đã đạt được, Việt Nam chắc chắn sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. Với tư cách là một giảng viên đại học, tôi thấy rằng con đường phát triển Đất nước đã được định hình và xây dựng rất vững chắc qua nhiều giai đoạn lịch sử quan trọng. Chúng ta đã chứng minh cho thế giới thấy được một đất nước đang phát triển, tiềm lực còn hạn chế, nhưng đã giải quyết được thành công những ảnh hưởng từ khủng hoảng kinh tế, an ninh năng lượng hay đại dịch Covid-19 một cách thành công, điều mà không phải quốc gia phát triển nào cũng có thể thực hiện được.

Bên cạnh đó, những quyết sách kịp thời của Chính phủ đã biến thách thức thành cơ hội, tranh thủ sự ủng hộ của thế giới để thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của Đất nước. Trong lĩnh vực giáo dục của chúng tôi, các chính sách tăng cường quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục công lập, quốc tế hóa giáo dục, thu hút nhân tài từ nước ngoài về đang mở ra bức tranh tươi sáng cho giáo dục nước nhà. Với những chính sách như vậy, nhiều trường Đại học của Việt Nam đã, đang và sẽ được xếp hạng vào top những trường Đại học lớn của thế giới trong tương lai gần.

PGS.TS Phạm Chiến Thắng có ông nội là liệt sĩ, bố từng chiến đấu ở thành cổ Quảng Trị. Ảnh: Lê Vượng

Theo ông, điều gì sẽ quyết định đến thành công của mỗi người trẻ trong tương lai?

PGS.TS Phạm Chiến Thắng: Thế hệ trẻ hiện nay có sự nhiệt huyết, sáng tạo và thành thạo công nghệ. Đây đều là những kỹ năng quan trọng để bạn có thể phát triển bản thân và hướng tới thành công trong sự nghiệp. Tuy nhiên, yếu tố quyết định tới thành công của một con người lại nằm ở tinh thần và thái độ. Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ và kinh tế thị trường sẽ dẫn tới tình trạng cạnh tranh trên thị trường lao động ngày càng gắt gao hơn, bạn không chỉ cạnh tranh với đồng nghiệp mà còn phải cạnh tranh với cả robot, trí tuệ nhân tạo. Để tạo ra giá trị bền vững cho mình thì tinh thần học tập suốt đời và không ngại đổi mới sẽ giúp cho bạn không bị lạc hậu, và luôn đứng ở vị trí người tiên phong. “Để tạo ra giá trị bền vững cho mình thì tinh thần học tập suốt đời và không ngại đổi mới sẽ giúp cho bạn không bị lạc hậu, và luôn đứng ở vị trí người tiên phong”.

Bên cạnh đó, cùng với sức trẻ và sự sáng tạo các bạn có thể dễ dàng trang bị các kỹ năng mới và nhanh chóng thể hiện bản thân, tuy nhiên, đôi khi đây lại là thách thức cho các bạn trong quá trình rèn luyện, tu dưỡng con người mình khi được tung hô quá sớm, khiến bạn dễ rơi vào trạng thái tự mãn, đặt cái tôi của mình cao hơn tập thể. Điều này rất nguy hiểm, bởi khi đó bạn có thể sẽ không biết cách lắng nghe và mất đi uy tín trong tổ chức. Do đó, bên cạnh nâng cao trình độ thì rèn luyện thái độ cầu thị, ứng xử chuẩn mực là việc quan trọng mà các bạn trẻ nên làm để có thể tạo ra uy tín và mang tới thành công trong tương lại.

Ở góc độ báo chí, truyền thông, theo ông, cần làm gì để duy trì và phát huy được những hiệu ứng tích cực của tinh thần 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khách 2/9 trong mỗi người Việt Nam trong giai đoạn tới?

PGS.TS Phạm Chiến Thắng: Có thể thấy rằng, hiệu ứng truyền thông các sự kiện kỷ niệm trong thời gian này rất tích cực. Các nội dung về lễ kỷ niệm được lan tỏa từ các kênh báo chí cho tới những nền tảng mạng xã hội, thu hút sự tham gia của nhiều cơ quan thông tấn và những người nổi tiếng. Để phát huy được hiệu ứng tích cực của tinh thần này trong giai đoạn tới, đầu tiên, cần tiếp tục duy trì tần suất thông tin liên quan tới tinh thần dân tộc, mục tiêu xây dựng và phát triển đất nước.

Tiếp theo, cần thường xuyên đổi mới nội dung và hình thức truyền tải, đa dạng hóa các câu chuyện như những hoạt động thi đua yêu nước cho tới các tấm gương người trẻ xây dựng quê hương. Bên cạnh đó, có thể tăng cường truyền thông thông qua các phương tiện truyền thông mới, tạo ra được sự hấp dẫn, mới lạ, thu hút công chúng quan tâm như truyền thông nội dung lịch sử trực quan bằng công nghệ thực tế ảo…

Song song với đó là phát triển và duy trì các kênh truyền thông thu hút nhiều người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội về tinh thần yêu nước, lịch sử dân tộc…, có thể kết nối với những người nổi tiếng để tăng sức lan tỏa.

Trân trọng cảm ơn ông!