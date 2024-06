Cơ quan chức năng báo cáo gì về vụ tai nạn lao động khiến 10 người thương vong ở Hà Nội?

TPO - Sở Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) Hà Nội vừa có báo cáo về vụ tai nạn lao động xảy ra trên địa bàn huyện Quốc Oai (thành phố Hà Nội) khiến 3 người tử vong, 7 người bị thương.

Theo báo cáo của Sở LĐ,TB&XH Hà Nội, vụ việc xảy ra vào khoảng 19 giờ 10 ngày 18/6 tại thôn Việt Yên (xã Đông Yên, huyện Quốc Oai).

Thời điểm trên, ông Đỗ Danh Thanh (49 tuổi, là công nhân) đang ở dưới lán công trường xây dựng Trường mầm non Đông Yên B (do Công ty TNHH xây dựng và phát triển Tuấn Minh là đơn vị thi công) thì thấy mất điện. Khi ông Thanh đi quanh công trình, tới khu vực thang tời vật liệu thì phát hiện 10 công nhân nằm dưới đất (khu vực phía dưới thang tời).

Sau đó, ông Thanh gọi mọi người đến tham gia đưa 10 nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện 105.

Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, bệnh viện thông báo có 3 nạn nhân tử vong, 7 nạn nhân bị thương đang tiếp tục được điều trị.

Sở LĐ,TB&XH Hà Nội đang tiếp tục phối hợp với các tổ chức, cá nhân để tiến hành điều tra vụ việc theo thẩm quyền; đề nghị thành phố hỗ trợ, thăm hỏi gia đình nạn nhân số tiền 10 triệu đồng/người tử vong, 5 triệu đồng/người bị thương nặng, 3 triệu đồng/người bị thương nhẹ.

Như Tiền Phong đã đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quốc Oai vừa ra quyết định khởi tố vụ án Vi phạm các quy định về an toàn lao động gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại công trường xây dựng Trường mầm non Đông Yên B, để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.