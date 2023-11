Cổ phiếu thép, xây dựng 'lên tiếng'

TPO - VN-Index tiếp tục tiến lên mốc cao mới 1.110 điểm, bất chấp thị trường giằng co, diễn biến trái chiều ở một số ngành lớn. Động lực cho VN-Index đi lên cũng chưa rõ ràng khi thanh khoản sụt giảm, khối ngoại quay lại bán ròng. Điểm sáng hiếm hoi đến từ sự đồng thuận của nhóm thép, xây dựng.

Dù thị trường mở cửa khởi sắc, nhưng đà tăng của VN-Index không thể nối dài trong phiên hôm nay (21/11). Thay vào đó, trạng thái giằng co chi phối, cổ phiếu lớn đồng loạt hạ độ cao. Dòng tiền dè dặt càng khiến thị trường hụt hơi. Khối ngoại quay lại bán ròng. Từng ấy yếu tố tổng hợp lại, khiến đà tăng của thị trường lung lay. VN-Index liên tục rung lắc, kết phiên đóng cửa tại 1.100 điểm, tức tăng 6 điểm.

Đóng góp chủ lực vào đà tăng là cổ phiếu ngân hàng VCB, BID. Các đại diện khác trong rổ VN30 như HPG, FPT, GAS, MSN... cũng lọt nhóm dẫn dắt thị trường, dù đóng góp không lớn. Biên độ tăng khá khiêm tốn, chủ yếu trên dưới 1%. Dòng tiền chuyển hướng vào nhóm ngành thép, với HPG, NKG, HSG lọt nhóm dẫn đầu thanh khoản.

HPG giao dịch hơn 725 tỷ đồng, cao nhất ngành thép. Cổ phiếu trong nhóm đồng loạt tăng giá. Diễn biến cổ phiếu ngành thép cùng chiều với giá thép trong nước, đang có xu hướng tăng. Mới nhất, ngày 20/11, Công ty TNHH Tôn Hòa Phát thông báo tăng giá bán 200 đồng/kg với mặt hàng Tôn mạ màu và Tôn mạ lạnh (đã bao gồm VAT). Thời gian áp dụng từ 22/11. Nguyên nhân do nguyên liệu cán nóng đang tăng mạnh. Trước đó, Công ty TNHH Thép Hòa Phát Hưng Yên cũng thông báo điều chỉnh tăng giá bán đối với một số sản phẩm.

Ngành xây dựng ghi nhận diễn biến tích cực, với HBC tăng trần. Cổ phiếu trong ngành ngập sắc xanh. Liên quan đến HBC, doanh nghiệp vừa công bố phương án phát hành gần 252,5 triệu cổ phiếu cho 2 đối tác chiến lược. Mức giá chào bán 12.000 - 14.500 đồng/cổ phiếu, dự thu về tương ứng 2.640 – 3.190 tỷ đồng. Số tiền dùng để thanh toán nợ vay ngân hàng. Hòa Bình cũng phát hành thêm 32,5 triệu cổ phiếu cấn trừ công nợ cho chủ nợ.

Nếu cả 2 kế hoạch phát hành cổ phiếu trên diễn ra thuận lợi, Hòa Bình sẽ nâng vốn điều lệ lên mức hơn 5.200 tỷ đồng, tương ứng hơn 520 triệu cổ phiếu lưu hành. Thời gian chào bán dự kiến trong quý IV/2023 đến quý I/2024 và sau khi Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước thông qua.

Theo công bố, có hai nhà đầu tư nước ngoài dự kiến tham gia đợt chào bán của Xây dựng Hòa Bình, bao gồm Tumaz and Tumaz Enterprises Ltd mua 100 triệu cổ phiếu (tỷ lệ sở hữu sau chào bán từ 0% lên 18,99%) và Primetech VN Development and Investment Joint Stock Company mua 120 triệu cổ phiếu (sau chào bán có tỷ lệ sở hữu từ 0% lên 22,79% vốn điều lệ).

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 6,8 điểm (0,62%) lên 1.110,46 điểm. HNX-Index tăng 2,03 điểm (0,89%) lên 229,8 điểm. UPCoM-Index tăng 0,09 điểm (0,1%) lên 86,22 điểm. Thanh khoản tiếp tục sụt giảm, giá trị khớp lệnh HoSE chỉ hơn 12.700 tỷ đồng. Khối ngoại quay lại bán ròng 573 tỷ đồng, tập trung vào VPB, VNM...

Thúc đẩy hợp tác Việt - Mỹ trong lĩnh vực chứng khoán Bên lề Hội nghị cấp cao APEC 2023 tại San Francisco và tiếp nối sự thành công của Hội nghị xúc tiến đầu tư tại Los Angeles, Mỹ, bà Vũ Thị Chân Phương - Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) - đã cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với đại diện các cơ quan thuộc Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC). Chủ tịch Vũ Thị Chân Phương đánh giá cao sự hỗ trợ của SEC trong suốt 26 năm vừa qua đối với UBCK Việt Nam, đặc biệt là giai đoạn xây dựng Luật chứng khoán (năm 2006 và năm 2019). UBCKNN cũng đã nhận nhiều ý kiến tư vấn, chia sẻ của SEC trong công tác thanh tra, giám sát, cưỡng chế thực thi, từ đó, nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý thị trường. Tại buổi làm việc, bà Monique Winkler - Giám đốc Văn phòng khu vực San Francisco của SEC - đã chia sẻ với UBCKNN Việt Nam nhiều kinh nghiệm trong việc quản lý, giám sát các công ty đại chúng trên thị trường chứng khoán, cách thức phát hiện và xử lý vi phạm xảy ra trên thị trường chứng khoán cũng như công tác thanh tra, giám sát và cưỡng chế thực thi mà SEC đang triển khai thực hiện.