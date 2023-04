Cổ phiếu của Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình bị đưa vào diện kiểm soát

TPO - Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đã chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán 2 năm liên tiếp, thuộc trường hợp chứng khoán bị kiểm soát theo quy định.

Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE) vừa có quyết định đưa cổ phiếu của Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã: HBC) vào diện kiểm soát từ ngày 17/4.

Lý do được đưa ra là vì doanh nghiệp chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán 2 năm liên tiếp, thuộc trường hợp chứng khoán bị kiểm soát theo quy định.

Trước đó, HBC đã xin Ủy ban chứng khoán xem xét gia hạn công bố thông tin báo cáo tài chính năm 2022 chậm nhất đến ngày 12/5/2023.

Lãnh đạo HBC lý giải, thời gian gần đây, loạt công trình trên cả nước của tập đoàn bị ngưng trệ do thị trường bất động sản gặp nhiều khó khăn; nhiều khách hàng lớn gặp khó khăn về dòng tiền dẫn tới không thể triển khai thi công và thanh toán đúng hạn cho công ty. Tình hình thu tiền tại các dự án của HBC bị ảnh hưởng nghiêm trọng so với các tháng trước và so với kế hoạch.

Trong bối cảnh đó, đơn vị kiểm toán cần thêm thời gian để tiến hành các thủ tục và thu thập thêm các chứng từ mới có thể hoàn thành được báo cáo tài chính kiểm toán 2022 của HBC.

Ngoài ra HBC cho biết, từ cuối năm 2022 đến đầu năm 2023, Tập đoàn ghi nhận nhiều biến động về nhân sự cấp cao, cũng như xung đột trong HĐQT (cụ thể là sự việc của ông Lê Viết Hải và ông Nguyễn Công Phú - PV). Đây cũng là nguyên do khiến Hòa Bình gặp nhiều vướng mắc trong việc phối hợp hoàn thành báo cáo tài chính và công bố thông tin đúng thời hạn.

Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình với mã chứng khoán HBC là doanh nghiệp gắn với hình ảnh ông Lê Viết Hải khi ông vừa là người sáng lập vừa giữ ghế chủ tịch suốt hàng chục năm qua.

Cách đây hơn 2 năm, vào ngày 23/7/2020 , Hòa Bình Corp thông qua đơn từ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc của ông Lê Viết Hải, đồng thời bổ nhiệm ông Lê Viết Hiếu, con trai ông Lê Viết Hải làm Tổng giám đốc.

Đến ngày 12/12/2022 , ông Lê Viết Hải có đơn từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, rút khỏi tư cách thành viên Hội đồng quản trị và dự kiến sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2023.

Với việc ông Lê Viết Hải rút lui, Hòa Bình Corp bổ nhiệm ông Nguyễn Công Phú làm Chủ tịch, cũng dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/1/2023.

Đồng thời, Hòa Bình Corp cũng thông qua việc thành lập "Hội đồng sáng lập Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình" và đồng thuận ông Lê Viết Hải là Chủ tịch Hội đồng sáng lập.

Bất ngờ đến ngày 31/12/2022, HBC phát đi thông báo do ông Lê Viết Hải ký với nội dung: Hoãn thi hành các quyết định thay đổi nhân sự ngày 14/12 (gồm 2 quyết định miễn nhiệm ông Lê Viết Hải và bổ nhiệm ông Nguyễn Công Phú).

Sau một thời gian "nội chiến", HBC đã hoãn thi hành việc thành lập Hội đồng Sáng lập, hoãn thi hành việc bầu ông Nguyễn Công Phú vào chức vụ Chủ tịch HĐQT theo Nghị quyết ngày 14/12/2022. Đồng thời hoãn thi hành đơn xin từ nhiệm (được ký ngày 12/12/2022) chức vụ Chủ tịch HĐQT của ông Lê Viết Hải kể từ ngày 1/1/2023.

Về kết quả kinh doanh, năm 2022, doanh thu của HBC tăng hơn 20%, đạt hơn 14.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, giá vốn tăng cao khiến biên lãi gộp thu hẹp về dưới 2%, so với mức 7% của năm trước. Lợi nhuận gộp vì thế giảm mạnh xuống 258 tỷ đồng.

Trong khi đó, doanh thu hoạt động tài chính, không đủ để bù đắp chi phí lãi vay và chi phí quản lý doanh nghiệp. Kết quả, HBC ghi nhận khoản lỗ ròng hơn 1.100 tỷ đồng - đánh dấu năm kinh doanh thua lỗ đầu tiên của Tập đoàn này kể từ khi lên sàn chứng khoán.